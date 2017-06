Rekordquartal für Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla blickt auf ein Rekordquartal zurück. Der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt und der Verlust um 17% vergrößert, weil sich auch die Produktionskosten auf 1,5 Mrd $ mehr als verdoppelt haben. Die Produktion stieg um 64% und führte zu einem Absatzrekord von 25.051 Elektrofahrzeugen. Alles hängt jetzt vom Erfolg des Model 3 ab, das den Konzern in die schwarzen Zahlen führen und den Durchbruch im Massenmarkt ermöglichen soll. Schätzungen zufolge liegen bereits mehr als 400.000 Bestellungen vor.

mittelfristig will Tesla in China zusammen mit einem Joint-Venture-Partner produzieren

Im Juli soll mit Unterstützung des übernommenen deutschen Maschinenbauers Grohmann die Produktion starten. Ende des Jahres soll dann ausgeliefert werden. Das nächste Fahrzeug hat der Konzern auch schon angekündigt: Mit dem Model Y soll ab 2020 ein kompakter SUV in Produktion gehen. Tesla hat für 2017 keine konkrete Umsatz- und Ergebnisprognose abgegeben, will aber nach wie vor im nächsten Jahr 500.000 und 2020 rund 1 Mio Fahrzeuge produzieren.

Zudem will der Konzern mittelfristig in China zusammen mit einem Joint-Venture-Partner produzieren, um Einfuhrsteuern und Zölle zu umgehen. Der chinesische Markt ist vielversprechend. Bis 2020 dürfte der Absatz von Elektro-Autos und Plug-in-Hybriden von zuletzt 0,5 auf 4 Mio steigen. 2016 verkaufte Tesla in China 12.000 Fahrzeuge und will diese Zahl im laufenden Jahr verdoppeln.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.