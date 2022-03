Rekordpreise für Diesel - Jetzt erst RECHT Auto rückabwickeln

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Erkrath (ots) -Der Diesel befindet sich in Deutschland auf einem Rekordhoch und auch Benzin nähert sich einem Höchststand an. Aktuell haben die Preise für Benzin und Diesel bereits die 2-Euro-Marke überschritten. Innerhalb eines Tages erhöhte sich der Diesel-Preis um 11,8 Cent. So teuer wie jetzt war der Liter Diesel noch nie zuvor in Deutschland. In der Regel ist Benzin teurer als Diesel, da die Energiesteuer auf Benzin 65,45 Cent pro Liter beträgt. Bei Diesel hingegen beträgt die Energiesteuer nur 47,04 Cent. Trotzdem kostet Diesel derzeit mehr.Aber warum ist der Preis für Diesel so hoch? Hintergrund des rasanten Preisanstiegs ist die Preisexplosion am Ölmarkt. Geschuldet ist es unter anderem, dass die Ölproduktion aufgrund aktueller Ereignisse nicht auf vollen Touren läuft und zudem eine hohe Nachfrage derzeit auf ein knappes Angebot trifft.Autofahrer allgemein und aktuell insbesondere Dieselfahrer müssen für das Tanken daher tief in die Tasche greifen. Eine Entspannung an der Zapfsäule ist leider auch nicht in Sicht. Wir von Rogert und Ulbrich (https://ru.law/expertise/abgasskandal/) sagen: "Jetzt erst RECHT" - Eine Rückabwicklung Ihres Dieselfahrzeuges ist attraktiver als je zuvor.Dieselpreis überholt BenzinpreisDer bereits seit 2015 öffentlich bekannte "Diesel-Abgasskandal" (https://ru.law/expertise/abgasskandal) ist juristisch noch lange nicht an seinem Ende angekommen - im Gegenteil! Immer neue Erkenntnisse in Hinblick auf weitere Manipulationen der Automobilhersteller, insbesondere auch an aktuellen Motoren und Fahrzeugmodellen, sorgen dafür, dass immer mehr Geschädigte Schadensersatz von den Herstellern oder Händlern verlangen.Aktuell weitet sich auch der Opel-Abgasskandal immer weiter aus (https://ru.law/opel-abgasskandal-neue-amtliche-rueckrufe/). Erst kürzlich sind neue amtliche Rückrufe (https://ru.law/expertise/abgasskandal/opel-diesel/#rueckruf) durch das Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) veröffentlicht worden. Umfasst von diesen Rückrufen sind die Opel-Modelle Astra, Corsa und Insignia der Baujahre 2013-2018 mit einem 1,3 l und 1,6 l Dieselmotor der Zulassungsnorm Euro 6.Auch der Fiat-Abgasskandal (https://ru.law/expertise/abgasskandal/fiat-diesel/) schreitet immer weiter voran. Besonders Wohnmobile wie etwa der Fiat Ducato (https://ru.law/expertise/abgasskandal/fiat-diesel/#modelle) sind von den Manipulationen betroffen. Aktuell sollen Sachverständigengutachten eingeholt werden, um zu klären, ob eine unzulässige Abschalteinrichtung in dem Fiat-Dieselmotor verbaut ist. Das Landgericht Hildesheim hat mit Beweisbeschluss vom 24.01.2022 angeordnet, ein entsprechendes Gutachten einzuholen (Az.: 4 O 63/21).In dem Verfahren geht es um ein Wohnmobil Coral XL Plus 670 SL des Herstellers Adria. Das Modell basiert auf einem Fiat Ducato mit 2,3 Liter Dieselmotor und der Abgasnorm Euro 6b. Der Käufer machte Schadenersatzansprüche geltend, weil in dem Motor eine unzulässige Abschalteinrichtung zum Einsatz kommt. Die Abgasreinigung wurde nach einem gewissen Zeitraum reduziert. Dies führt dazu, dass die Grenzwerte für den Stickoxid-Ausstoß im Prüfmodus zwar eingehalten, im Straßenverkehr jedoch überschritten werden.Durch das Gutachten haben Fiat-Fahrer gute Chancen, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. (https://ru.law/expertise/abgasskandal/fiat-diesel/#erstberatung)Über Rogert & UlbrichDie seit 15 Jahren bestehende Rechtsanwaltskanzlei Rogert & Ulbrich (https://ru.law/) hat es sich zur Aufgabe gemacht, bundesweit auf Seiten geschädigter Verbraucher und Arbeitnehmer zu kämpfen. Die Motivation: Ihre Interessen zu vertreten und Ihre Rechte durchzusetzen!Das breit aufgestellte Team von Rechtsanwälten und Wirtschaftsjuristen verhalf nicht nur im Rahmen des Abgasskandals (https://ru.law/expertise/abgasskandal) bereits tausenden betrogenen Kunden zu Schadensersatz und leistete somit einen wertvollen Beitrag zur Herstellung von Gerechtigkeit. Auch in Angelegenheiten, die das Arbeitsrecht (https://ru.law/arbeitsrecht-kuendigungsschutz/) sowie das Banken (https://ru.law/kredit-vertrag-widerruf/)- und Versicherungsrecht (https://ru.law/pkv-erstattung/) betreffen, stehen die Experten gekündigten Arbeitnehmern und zu Unrecht benachteiligten Verbrauchern mit Rat und Tat zur Seite. Die telefonische Erstberatung ist dabei grundsätzlich kostenlos und bietet eine professionelle Bewertung Ihrer Erfolgsaussichten. Beauftragen können Sie die Kanzlei anschließend ganz bequem und online von zu Hause aus.Dank automatisierter Abläufe steht R&U als sog. Legaltech-Anwaltskanzlei für erstklassige Beratung und Betreuung während des gesamten Verfahrens. Die Einrichtung Ihrer persönlichen Online-Akte sorgt darüber hinaus für volle Transparenz, sodass Sie zu jeder Zeit auf dem aktuellen Stand Ihres Verfahrens sind.Die Kompetenz der Verbraucherschutzkanzlei beim Management von Massenverfahren wird als marktprägend im JUVE Handbuch 2019/2020 aufgeführt, was durch die Auszeichnung als Top-Dienstleister 2021 von Proven Expert unterstrichen wird.Pressekontakt:Rogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBNiermannsweg 13 - 40699 ErkrathTelefon: (0049) 211 819 770E-Mail: office@ru.lawOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell