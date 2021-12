Rekordjahr für ZEISS

Oberkochen (ots) -- Alle vier ZEISS Sparten mit zweistelligem Umsatzwachstum- Die hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung zahlen sich aus- mit 13% vom Umsatz auf anhaltend hohem Niveau- Zahl der Mitarbeitenden steigt um 10 Prozent auf 35.375Die ZEISS Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2020/21 (Bilanzstichtag: 30. September 2021) sehr erfolgreich ab: Der Umsatz stieg um 20% auf 7,529 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,297 Mrd. Euro). Davon entfielen über 90% auf Märkte außerhalb von Deutschland. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte mit 1,479 Milliarden Euro ebenfalls einen neuen Höchststand (Vorjahr: 922 Millionen Euro). Die EBIT-Marge lag bei 20%. Der Auftragseingang wuchs auf 8,974 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,814 Mrd. Euro)."Das Jahr 2021 ist ein ganz besonderes Jahr für ZEISS. Vor 175 Jahren hat Carl Zeiss den Grundstein für ein Unternehmen gelegt, das heute Technologieführer ist und immer wieder aufs Neue beweist, die Grenzen des technisch Machbaren zu verschieben. Dass wir gerade in unserem Jubiläumsjahr erneut Rekordergebnisse erzielt haben, freut uns natürlich ganz besonders", sagte Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender von ZEISS. "Natürlich gab es den einen oder anderen Nachholeffekt, aber das zweistellige Wachstum aller vier ZEISS Sparten zeigt, dass wir mit unserem ausbalancierten Portfolio und unserer ZEISS Agenda auf dem richtigen Weg sind. Über 35.000 Mitarbeitende, eine hohe Innovationskraft sowie die hervorragend aufgestellten Sparten und alle Regionen tragen zu diesem Wachstum bei."Entwicklung der Sparten Umsatz (in Mrd. Euro)2020/21 2019/20 Veränderung(währungsbereinigt)Semiconductor Manufacturing Technology 2,298 1,833 +25% (+26%)Industrial Quality & Research 1,801 1,640 +10% (+12%)Medical Technology* 1,951 1,647 +18% (+ 22%)Consumer Markets 1,394 1,099 +27% (+30%)* Nicht identisch mit der Carl Zeiss Meditec GruppePressekontakt:Ansprechpartner für die PresseJörg NitschkeLeiter Corporate Brand and CommunicationsE-Mail: joerg.nitschke@zeiss.comWeitere Informationen unter www.zeiss.deOriginal-Content von: Carl Zeiss AG, übermittelt durch news aktuell