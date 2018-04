Rekordjahr für Eisenmann Druckguss GmbH / Ausrichtung auf Teile für Elektro- und Hybridfahrzeuge lässt weiteres Wachstum erwarten

Villingen-Schwenningen (ots) - Eisenmann Druckguss GmbH entwickeltund produziert hochpräzise Bauteile aus Aluminium und Zink für dieweltweite Automobilindustrie. Mit einem Wachstum von 24% wurde 2017ein neuer Umsatzrekord erzielt: 33,5 Mio. Euro. Hauptumsatzträgerwaren Teile für Elektro- und Hybridfahrzeuge sowieantriebsunabhängige Teile.Für die Eisenmann Druckguss GmbH war 2017 das erfolgreichsteGeschäftsjahr seit der Unternehmensgründung: Der Umsatz wurde umbeachtlich 24% auf 33,5 Mio. Euro gesteigert, der Exportanteil betrug40%. Das gute Geschäftsjahr hat auch im Ergebnis zuGewinnsteigerungen geführt.Die Investitionen lagen 2017 auf hohem Niveau: Es wurden Maschinenund Anlagen für über 3 Mio. Euro erneuert und erweitert. Mit derGeschäftsausweitung wurden 42 neue Arbeitsplätze geschaffen. Aktuellbeschäftigt Eisenmann 280 Mitarbeiter.Der größte Unternehmensbereich Aluminium ist 2017 mit 29% um einvielfaches stärker gewachsen als der Branchendurchschnitt derdeutschen Aluminium-Druckgießereien. Das Interesse an der Kompetenzund dem Produktspektrum von Eisenmann ist beachtlich. Das zeigte sichauch an der hohen Besucherfrequenz auf dem Ausstellungsstand bei derFachmesse Euroguss in Nürnberg zu Beginn des Jahres.Das Voranschreiten der E-Mobilität und die Megatrends SharedMobility, autonomes Fahren und Digitalisierung werden dieAutomobilindustrie verändern. Die Eisenmann Druckguss GmbH hat sichproaktiv auf diese Veränderungen vorbereitet: Über die Hälfte der anKunden aus der Automobilindustrie gelieferten Teile waren 2017unabhängig von der Antriebsart des Fahrzeugs, bzw. wurden weder fürMotoren noch Getriebe verwendet. 21% der verkauften Teile wurdenbereits für Elektro- und Hybridfahrzeuge verwendet.Dazu der Geschäftsführer Heiko Piossek: "Eisenmann hat sichfrühzeitig als Entwicklungspartner für innovative Komponenten derElektromobilität und antriebsunabhängiger Fahrzeugteile bei denKunden positioniert. Das zahlt sich jetzt aus. Auf die starksteigende Kundennachfrage haben wir uns mit einemInvestitionsprogramm zur Verbesserung und Erweiterung unsererProduktionsanlagen vorbereitet. Für 2018 erwarten wir weiteresWachstum unseres Geschäfts."Über Eisenmann Druckguss GmbH:Die Eisenmann Druckguss GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningenist ein führender Anbieter hochwertiger Druckguss-Präzisionsteile undinnovativer Komponentenlösungen aus Aluminium und Zink. DieEntwicklung und Produktion erfolgt in drei Werken in Villingen. DasUnternehmen gehört mehrheitlich dem Automobilzulieferer Hugo Benzing& Co.KG, Korntal-Münchingen.Hauptabnehmer der Druckguss-Erzeugnisse sind Unternehmen derAutomobilindustrie weltweit; weitere Kunden kommen aus zahlreichenweiteren Bereichen, darunter: Maschinenbau, FeinwerktechnikBeschläge, Elektrotechnik, Haustechnik, Klima und Sanitär.Pressekontakt:Ursula Reimersconsulting & communicationsGerhofstraße 2D - 20354 HamburgT + 49 40-34 99 46 - 10E u.reimers@rcuc.deW www.rcuc.deKontaktEisenmann Druckguss:Heiko PiossekGeschäftsführerRietheimer Straße 49 D78050 Villingen-SchwenningenT + 49 7721 - 20 07 - 130E Heiko_Piossek@eisenmann-druckguss.deW www.eisenmann-druckguss.deOriginal-Content von: Eisenmann Druckguss GmbH, übermittelt durch news aktuell