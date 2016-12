Rekordjahr für Bürgerbeteiligung / Perspektive 2017: Stimme der Bürger auf allen politischen Ebenen weiter stärken (FOTO)

Bensheim (ots) -Niedergang der politischen Kultur, Rechtsruck und wachsenderPopulismus: Symptome einer zunehmenden Demokratieverdrossenheit? Einekritische Diagnose fällt mit Blick auf Deutschland, Europa oder dieUSA vielfach bestätigend aus. Das Vertrauen der Bürgerinnen undBürger in die demokratischen Institutionen erodiere, so lautet eineLesart für den Jahresrückblick 2016. Die andere: 2016 war einRekordjahr für erfolgreiche Bürgerbeteiligung.//Steigende Teilnehmerzahlen bei Bürgerbeteiligungen//"Sowohl was nationale wie auch regionale Partizipationsverfahrenangeht, war 2016 bemerkenswert: Weit über 15.000 Bürgerinnen undBürger haben sich in den von IFOK begleiteten und moderiertenDialogprozessen eingebracht. Ein positiver Beleg, dass diedemokratischen Prinzipien der diskursiven Meinungsbildung undkonsensorientierten Entscheidungsfindung nicht nur in der Theoriebestehen, sondern praktisch gelebt werden", sagt IFOK-GründerHans-Peter Meister. Dabei sei die Beteiligungslandschaft sovielfältig wie nie zuvor, so Meister. Dialogformate, mit denenBürgerinnen und Bürger angesprochen und eingebunden werden, und auchdie Beteiligungsthemen sind inzwischen weit gefächert: "ObKlimawandel, Digitalisierung, Energieversorgung, Mobilitäts- oderInfrastrukturprojekte - Bürgerbeteiligung kennt keine Tabuzonen oderThemenschranken mehr."//"Die Weisheit der Vielen" als Chance nutzen //Dafür stehen beispielhaft innovative Partizipationskonzepte, wiedie Online-Konsultation zur Leitentscheidung Braunkohle inNordrhein-Westfalen mit ihren mehr als 1.200 Beiträgen oder die 203öffentlichkeitswirksamen Dialogveranstaltungen der Reihe "Gut lebenin Deutschland" der Bundesregierung, von denen IFOK 120 organisierthat. Beim Bürgerforum Endlager haben zufällig ausgewählte Bürgerinnenund Bürger ohne Vorkenntnisse ein Gutachten über Endlager für atomareAbfälle erstellt - es wurde von der Endlagerkom-mission desBundestags aufgegriffen und als Drucksache in ihre Beratungenmitaufgenommen. Die kontroversen Themen TTIP und CETA hat dasDialogforum Freihandel behandelt, bei dem rund 1.000 Bürger,Entscheider und Experten ihre eigenen konstruktiven Empfehlungen zurGestaltung fairen internationalen Handels formulierten.//Internationaler Bürgerdialog im Rahmen von B20 gefragt//"Die Bürgerempfehlungen aus dem Dialogforum Freihandel sind eineBlaupause für zukünftige Freihandelsabkommen", erklärt Meister. SeineEmpfehlung: "Die guten Ergebnisse zeigen, dass es sich lohnt, denBeteiligungsprozess fortzuführen. Mit den Business 20 besteht imRahmen der G20 bereits ein erfolgreicher Wirtschaftsdialog. Diedeutsche G20-Präsidentschaft bietet nun die große Chance, neben demRegierungs- und Wirtschaftsdialog einen Bürgerdialog als dritte Säulezu etablieren." Nachdem die Business 20 jüngst in einem offenen Briefihre Sorgen über die zunehmende Anti-Globalisierungsstimmungausdrückten, hat IFOK bei den Unterzeichnern für eine stärkereBürgerbeteiligung geworben. "Gegenseitiges Verständnis kann nur imDialog entstehen. Wir haben der G20-Wirtschaftsgemeinschaft deshalbeinen internationalen Bürgergipfel zu Fragen des internationalenHandels vorgeschlagen und hoffen, dass die Wirtschaft unser Anliegenunterstützt, damit die Initiative im nächsten Jahr zur Umsetzungkommt."//Bürgernetzwerk: Beteiligung weiter fördern//Mitdenken, mitreden, mitgestalten: was immer mehr Bürgern fordern,soll mit einem von IFOK initiierten Bürgernetzwerk auch stärkerregional verankert werden. Die projektunabhängige Plattform machtunter www.buergernetzwerk.de interessierte Bürgerinnen und Bürger aufBeteiligungsprozesse, Veranstaltungen, Themen und Debatten aufmerksamund lädt zum aktiven Mitmachen ein. 2017 startet das Bürgernetzwerkmit regionalen Veranstaltungen, um Themen vor Ort aufzugreifen undneue, breit getragene Dialog- und Beteiligungsverfahren zuinitiieren.Über IFOKIFOK ist die marktführende Kommunikations- und Strategieberatungfür Beteiligung. In den Kernthemen Energie, Umwelt, Nachhaltigkeit,Digitale Transformation, Beschäftigung und Corporate Responsibilitygestaltet und begleitet IFOK seit 1995 gesellschaftlich relevanteVeränderungsprozesse mit Fach- und Methodenkompetenz. Als Expertenfür die Herausforderungen der modernen Gesellschaft arbeiten heuterund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten inBensheim, Berlin, Düsseldorf, München und Boston (USA) für Kunden ausPolitik, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Institutionen nachdem Ansatz "Wandel durch Beteiligung und Dialog".Pressekontakt:IFOK GmbHBerliner Ring 8964625 BensheimYasmin HameedTel.: +49.6251.8416-906yasmin.hameed@ifok.deOriginal-Content von: IFOK GmbH, übermittelt durch news aktuell