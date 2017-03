Rekordjahr nach Zusammenschluss mit Clearwater International

Wiesbaden (ots) - Ein Jahr nach dem Zusammenschluss der CorporateFinance-Beratungsgesellschaft @VISORY partners mit ClearwaterInternational zieht das in den Bereichen M&A und Debt Advisoryagierende Beratungshaus eine äußerst positive Bilanz. Im ersten Jahrnach der Fusion (März 2016 bis heute) schloss ClearwaterInternational mehr als 100 Transaktionen mit einem Gesamtwert vonüber 9 Milliarden Euro ab. Zum Erfolg der letzten 12 Monate habeninsbesondere der hervorragende Zugang zu internationalen Märktensowie die breite und fundierte Branchenexpertise durch internationaleSektor-Teams beigetragen. Die Unabhängigkeit erlaubt es ClearwaterInternational, frei von jeglichen Interessenkonflikten zu handeln undsomit beste, auf Kundenbedürfnisse maßgeschneiderte Beratungsleistunganzubieten.Jubiläumspublikation: http://ots.de/7Hb6FHeute vor einem Jahr schloss sich das in 2000 gegründeteM&A-Beratungshaus @VISORY partners mit Clearwater Internationalzusammen. Entstanden ist ein führendes und international agierendesMidCap Corporate Finance-Beratungshaus, das mittelständischenUnternehmen, Konzernen, Private Equity-Gesellschaften und demÖffentlichen Sektor unabhängige M&A- und Finanzierungsberatung (DebtAdvisory) auf höchstem Niveau bietet und das in allen relevanteneuropäischen Märkten sowie in den USA und in Asien (China und Indien)präsent ist."Der Zusammenschluss mit Clearwater International war für uns dielogische Konsequenz einer bereits erprobten und erfolgreichenZusammenarbeit", betont Ralph Schmücking, Managing Partner und Memberof the Board bei Clearwater International. "Es ist uns in denvergangenen Monaten gelungen, uns mit Sektor- und Servicekompetenzdeutlich am Markt zu positionieren. Uns zeichnen weiterhin derhervorragende Zugang zu internationalen Märkten sowie die absoluteUnabhängigkeit in unseren Dienstleistungen aus."Mit einem Team von über 200 erfahrenen Mitarbeitern an 15Standorten in neun Ländern verzeichnet Clearwater Internationalaktuell mehr als 1.300 erfolgreich abgeschlossene Transaktionen in 31Ländern mit einem Gesamtwert von über 50 Milliarden Euro und zähltdamit zu den Top 5 der unabhängigen Corporate Finance-Beratungen inEuropa.Gesamtmeldung: http://ots.de/NthrJPressekontakt:Uta RoseanoDirector Marketing & Communication+49 611 360 39 23uta.roseano@cwicf.comOriginal-Content von: Clearwater International GmbH, übermittelt durch news aktuell