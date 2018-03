Rekordjahr: Teads wächst um 50 Prozent

Paris (ots) - Teads, der weltweit führende Marktplatz fürVideowerbung, gab heute Rekordergebnisse für 2017 bekannt. Mit einemUmsatz von 281 Millionen Euro wuchs das zu Altice gehörendeUnternehmen gegenüber dem Vorjahr um 50 Prozent. Eine deutlicheVerbesserung zum Jahr 2016, für das Teads ein Umsatzwachstum von 45Prozent vermeldet hatte. Seit fünf Jahren ist Teads EBITDA positiv.Pierre Chappaz, Executive Chairman von Teads, sagt: "Immer mehrAdvertiser vertrauen Teads und unseren führenden Publishing-Partnern,wenn sie eine leistungsstarke Alternative zu YouTube und Facebooksuchen, um ihre Videokampagnen in Qualitätsumfeldern auszuspielen.Unsere strategischen Partnerschaften mit den bekanntestenPremium-Publishern weltweit, unser akribischer Blick auf die UserExperience, unser ständiger Fokus auf Innovationen sowie unsereglobale Reichweite unterscheiden uns deutlich von anderenAdtech-Firmen. Wir konzentrieren uns auf Qualität und das zahlt sichaus!"Chappaz kommentiert den Kauf von Teads durch Altice vor einemJahr: "Durch die Eingliederung in die Altice Group konnten wirunseren Start-Up-Spirit mit einer Gruppe von Telekommunikations- undMedienunternehmen, dem beschleunigten Wachstum und dem Aufstieg einesalternativen Anbieters für digitale Bewegtbildwerbung auf globalerEbene verknüpfen."Massive ReichweiteTeads erreicht monatlich 1,2 Milliarden Unique Visitors,einschließlich 800 Millionen über Mobilgeräte. Laut Comscoreübertrifft die globale Reichweite von Teads die derVideo-Unternehmungen von Verizon (Oath, Adap.tv, Brightroll), der vonAdobes Tubemogul sowie der von Bertelsmanns SpotX. In vielen Ländernist die potenzielle Reichweite von Teads (d.h. überschneidungsfreiemonatliche Reichweite über das Publisher-Netzwerk) größer als die vonYouTube und Facebook.Ständige Innovation2017 investierte Teads erheblich in interaktive Technologie, umFernsehwerbespots an den mobilen Bildschirm anzupassen und dasWerbeerlebnis mit Hilfe von Daten und mit künstlicher Intelligenz zupersonalisieren. Teads war das erste Unternehmen, das Chatbots inVideowerbung integriert hat und Sprachsteuerung von Anzeigenermöglichte.Bertrand Quesada, CEO von Teads, kommentiert: "Unser Ziel ist es,führende Publisher dabei zu unterstützen, mehr Werbeeinnahmen zugenerieren und gleichzeitig die User Experience zu schützen. BeiTeads sind wir stolz darauf, die weltweit angesehensten Publishersowohl technisch als auch kommerziell zu unterstützen." Teadsarbeitet unter anderem mit The Washington Post, Forbes, LA Times,Politico, Boston Globe, Chicago Tribune, The Atlantic, Reuters undBusiness Insider in den USA sowie The Evening Standard, The DailyMail, Trinity Mirror, Der Spiegel, Die Welt, Bild, Les Echos,L'Equipe, L'Express, BFM, Au Féminin, El Pais, El Mundo, O Globo,Nikkei und vielen anderen in Europa und APAC. Quesada ergänzt: "Teadsbietet das beste Umfeld für Werbungtreibende, denen Brand Safety undgroße Reichweite wichtig sind. Das Wachstumspotenzial der Firma istunbegrenzt!"Bildmaterial (Bildcredit: Teads)Foto Pierre Chappaz und Betrand Quesada (v.l.n.r.):http://bit.ly/2FQDMhVÜber TeadsTeads, gegründet in 2011, ist der Erfinder vonOutstream-Videowerbung und laut Comscore größter Vermarkter fürVideoinventar weltweit. Publisher arbeiten mit Teads zusammen, umneues Videoinventar zu erschließen und ihr bestehendes Inventar zuverwalten. Sie vermarkten es über ihren eigenen Vertrieb, dasTeads-Vertriebsteam oder den programmatischen Handel.Die Lösungen für Outstream-Video- und Display-Werbung von Teadsumfassen eine Reihe von Formaten, die tief in die Medieninhalteintegriert werden, wie beispielsweise inRead, das direkt in Artikelnabgespielt wird. Durch inRead wurde der Markt für Videowerbungmaßgeblich verändert, indem nun eine große Anzahl bislangunerschlossener Premium-Umfelder zur Verfügung stehen.Marken und Agenturen können auf dieses hochwertigePremium-Inventar zugreifen, sowohl im Web als auch auf Mobilgerätenprogrammatisch oder über Managed Services, mit denen das Teads-TeamKampagnen für Klienten auf der Plattform umsetzt.Teads beschäftigt weltweit ein Team von mehr als 670 Mitarbeitern,120 davon im Innovationsteam. Das Unternehmen ist mit 35 Büros in 24Ländern auf allen Kontinenten präsent. www.teads.tvPressekontakt:Agentur Frau Wenk+++ GmbHE-Mail: teads@frauwenk.deTelefon: (040) 32 90 47 38 0Original-Content von: Teads Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell