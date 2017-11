Rekordjagd geht weiter: Bitcoin steigt bis knapp unter 11 000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd der Digitalwährung Bitcoin geht ungebremst weiter.



Am Mittwochmorgen erreichte der Kurs an wichtigen Handelsbörsen wie zum Beispiel Bitstamp oder Coinbase bei etwas unter 11 000 US-Dollar einen neuen Höchststand. In den vergangenen Handelstagen stieg der Bitcoin immer wieder auf neue Rekordstände. Seit Beginn des Jahres hat sich der Wert der Digitalwährung in etwa verzehnfacht.

Während der Bitcoin von einem Rekordhoch zum nächsten springt, sehen Experten eine gefährliche Marktübertreibung. Je höher der Kurs der Digitalwährung steigt, desto eindringlicher wird vor den Folgen einer platzenden Preisblase gewarnt.

Der Bitcoin ist der bekannteste Vertreter von Digitalwährungen, oder auch Kryptowährungen genannt. Anders als herkömmliche Währungen werden sie nicht von Zentralbanken und Regierungen kontrolliert. Befürworter schätzen die Freiheit und Anonymität, Kritiker warnen vor Missbrauch etwa zur Finanzierung krimineller Handlungen./jkr/zb