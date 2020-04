Rekordjagd auf ProSieben: Joko & Klaas müssen für den Sieg Weltrekorde brechen (FOTO)

Unterföhring (ots) - Entsetzen bei Joko Winterscheidt: "Ich möchte ernsthaft, dass wir dieses Spiel hier abbrechen, das macht keinen Sinn!" Joko ist fassungslos über die Aufgabe, die er gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf bestreiten muss. In der erfolgreichen ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" müssen die beiden zum Auftakt der neuen Staffel am Dienstag, 5. Mai, um 20:15 Uhr, eingetragene Weltrekorde brechen, um ihren Arbeitgeber gemeinsam zu besiegen.Diese Herausforderungen hält ProSieben außerdem für Joko & Klaas im Kampf um 15 Minuten Live-Sendezeit bereit: Gelingt es den beiden, einen Airbus quasi von Berlin nach Mallorca zu fliegen und dort sicher zu landen? Können Joko & Klaas beim Spiel "The Muted Singer" Songs ohne Ton lediglich an der Performance des anderen erkennen? Schaffen sie es, im Spiel "Herr Leisefreund aus Stillmannsdorf" einen Parcours möglichst geräuschlos zu überwinden? Und boxen sie sich bei "Das großen ProSieben Auto-Boxen" gegen ihre prominenten Gegner durch?Außerdem: Premiere bei "Joko & Klaas gegen ProSieben". Werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf das Finalspiel völlig ohne Regelerklärung erst verstehen und dann bestehen, um gegen ProSieben zu gewinnen? Oder müssen sie sich ganz in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen?Neue Spiele. Neue Unterstützer. Neue Aufgaben. Und 15 Minuten Live-Sendezeit als Gewinn. ProSieben trommelt die Besten für den großen Showkampf zusammen: Vanessa Mai, Max Giermann, Katrin Bauerfeind, Olivia Jones, René Adler, Timo Hildebrand, Frank Rosin, Axel Stein, Ben Dolic, Stefanie Kloß, Sido, Paul Janke, Jeannine Michaelsen, Teddy Teclebrhan, Mario Basler, Patrick Owomoyela, Viviane Geppert, Christian Düren, Simon Gosejohann, Funda Vanroy, "Icke" Dommisch, Jan Stecker, "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers, Mentalist Timon Krause, Riccardo Simonetti und viele mehr unterstützen den Sender in der neuen Staffel im Spiel gegen seine beiden Angestellten."Joko & Klaas gegen ProSieben" - ab 5. Mai, immer dienstags, um 20:15 Uhr, "Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg immer mittwochs, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: #JKvsP7Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Kevin Körber Tel. +49 89 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPhoto Producing & Editing Jürgen Morgenroth Tel. +49 89 9507-1129 Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4582570 OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell