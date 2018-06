Rekordjagd im Gesundheitssektor hält an

München (ots) - In Europa hat sich der Wert vonPrivate-Equity-Transaktionen binnen eines Jahres nahezu verdreifacht,global stieg er auf den höchsten Stand seit 2007- In Deutschland fanden 2017 zwei der weltgrößten Übernahmen inder Gesundheitsbranche unter Beteiligung vonPrivate-Equity-Investoren statt- Alternde Bevölkerung, Kostendruck und laufende Konsolidierungeröffnen Investoren neue Chancen- Fünf disruptive Trends werden den Gesundheitssektor von Grundauf verändernGut jeder zehnte Euro europäischer Buy-out-Fonds ist 2017 in denGesundheitssektor geflossen. Damit bestätigt sich ein langfristigerTrend: das seit vielen Jahren wachsende Interesse von Privatanlegernan der Healthcare-Branche. In absoluten Zahlen stieg dasTransaktionsvolumen der Private-Equity-(PE-)Anbieter in Europa auf12,8 Milliarden US-Dollar, im Vorjahr waren es 4,6 Milliardengewesen. Weltweit investierten PE-Fonds 42,6 Milliarden US-Dollar inden Gesundheitssektor - der höchste Wert seit 2007. In der siebtenAuflage des "Global Healthcare Private Equity and Corporate M&AReport" analysiert die internationale Managementberatung Bain &Company die Hintergründe dieser Rekordjagd und zeigt die Perspektivenfür die nächsten Jahre auf.PE-Fonds setzen auf das konjunkturunabhängige GesundheitsgeschäftDas starke Engagement der PE-Fonds überrascht Dr. Franz-RobertKlingan, Partner bei Bain & Company und Co-Autor der Studie, nicht:"Das Gesundheitswesen ist konjunkturunabhängiger als die meistenanderen Branchen, der Trend in Europa ist eindeutig positiv. VielePE-Fonds wollen die Wachstumschancen in der Gesundheitsbranchenutzen, die sich aus der Demografie, dem anhaltenden Kostendruck undder eingesetzten Konsolidierung ergeben. Und in Zeiten, in denen dieSorge vor einer Rezession umgeht, sind Investitionen imGesundheitssektor attraktiv."Deutschland spielt in den Überlegungen der PE-Fonds eine wichtigeRolle, zumal das Durchschnittsalter hier mit 45,8 Jahren höher istals in allen anderen EU-Staaten. Die Übernahme des DüsseldorferSenioren- und Pflegeheimbetreibers Alloheim für 1,3 MilliardenUS-Dollar zählte 2017 zu den zehn größten PE-Transaktionen weltweit.Ebenfalls in der Top-10-Liste zu finden ist der 4 MilliardenUS-Dollar schwere Kauf von Anteilen des Arzneimittelherstellers Stadadurch zwei PE-Fonds.Weiterer Anstieg von Public-to-Private-Transaktionen erwartetIm Jahr 2017 standen Transaktionen mit PE-Beteiligung für 13Prozent des weltweiten M&A-Geschehens im Gesundheitssektor. DreiMega-Deals für insgesamt 126 Milliarden US-Dollar prägten das Bild,darunter die Übernahme der Schweizer Actelion durch Johnson &Johnson. Die harte Konkurrenz durch kaufwillige Konzerne, diezunehmend auch kleinere Akquisitionen tätigen, um führende Positionenin relevanten Kategorien zu erreichen, ist für die PE-Branche derzeiteine entscheidende Herausforderung. Allein deshalb erwartet Bain eineweitere Zunahme von Public-to-Private-Transaktionen, analog derStada-Übernahme. Zudem ergeben sich Möglichkeiten aus Carve-outsnicht-strategischer Konzernteile sowie aus der laufendenKonzentrationsbewegung. "Die Geschwindigkeit der Konsolidierung nimmtnun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu", stelltBain-Experte Klingan fest. "Erste PE-Fonds beginnen in konsumnahenGeschäftsfeldern mit dem Aufbau eigener Plattformen und stärken siedurch Zukäufe."Umbruch im Gesundheitssektor: Die fünf wichtigsten TrendsDie Bedeutung der Verbraucher für das Gesundheitsgeschäft wächststetig. Dies ist laut Bain einer von fünf disruptiven Trends, die dieBranche in den kommenden Jahren grundlegend verändern werden:1. Vom Patienten zum Konsumenten. Die Macht der Verbraucherwächst. Sie haben nicht zuletzt dank digitaler Innovationen mehrAuswahlmöglichkeiten und nutzen diese auch. Damit werden Themen wieKundenorientierung, Transparenz und Convenience in derGesundheitsbranche nun ebenfalls zu wichtigen Erfolgsfaktoren.2. Die digitale Revolution. Der Gesundheitssektor zählt zu denSpätzündern in puncto Digitalisierung. Doch der Markteintritt derHightech-Konzerne sowie neue Technologien wie Advanced Analytics,künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen beschleunigen auchhier das Tempo der Transformation.3. Der Amazon-Effekt. Amazon schreckte im Januar 2018 die gesamteBranche mit der Ankündigung auf, gemeinsam mit JP Morgan Chase undBerkshire Hathaway einen Gesundheitsdienstleister zu gründen. AuchAlibaba, Apple, Samsung und Tencent investieren verstärkt in dasGesundheitsgeschäft. Branchengrenzen beginnen zu verschwimmen.4. Veränderte Regelwerke. Neue Regeln für Medizinprodukte in derEU und in China, der Brexit und die US-Steuerreform zwingenGesundheitsanbieter weltweit, ihre Geschäftsmodelle anzupassen.Weitere Regulierungen sind zu erwarten, unter anderem mit Blick aufdie Debatte um hohe Medikamentenpreise in den USA und in Europa.5. Personalisierte Medizin. Die Zeit der Blockbuster geht zu Ende.Die Zukunft gehört der individualisierten Behandlung, basierend aufder Gesundheitshistorie eines Menschen, auf genetischen Informationendes einzelnen Patienten, die immer einfacher und billiger zu erhaltensind, sowie auf dessen persönlichen Bedürfnissen."Diese disruptiven Trends werden die Gesundheits- und damit auchdie Private-Equity-Branche noch viele Jahre beschäftigen", istBain-Gesundheitsexperte Klingan überzeugt. "PE-Fonds, die sichfrühzeitig in diesem Sektor positionieren, werden von denVeränderungen profitieren." So sind größere Einheiten eher in derLage, digitale Technologien flächendeckend einzusetzen.Buy-and-Build-Strategien werden an Bedeutung gewinnen.Technologisches Know-how sowie Skaleneffekte sind nicht zuletzt imWettbewerb mit den Silicon-Valley-Giganten entscheidendeErfolgsfaktoren.Klingan sieht den Gesundheitssektor vor einer Zeitenwende, in derein wesentlicher Faktor die Transformation erleichtert: "DieNachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen wird in den kommendenJahren weiter steigen - und zwar unabhängig von der konjunkturellenund politischen Entwicklung."Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 56 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum.