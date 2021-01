Rekordjagd im Biotechnologie-Bereich

Liebe Leser,

die Rekordjagd an den Börsen wird heute vielleicht durch die Lockdown-Meldungen etwas an den Rand gedrängt. Dennoch sind die Notierungen auch in den vergangenen Wochen weiter nach oben geschossen. Leider haben die Impfstoff-Hersteller, die an sich davon hätten profitieren können, noch nichts davon gehabt. Dennoch: Der gesamte Sektor ist auf dem Weg nach oben.

Biotechnologie funktioniert bestens

Die Biotechnologie ist an den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung