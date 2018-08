Rekordhitze in Deutschland - Klimaanlagen werden im Alltag immer wichtiger (FOTO)

München (ots) -Der Sommer 2018 verwöhnt mit viel Sonne und Rekordtemperaturen.Was Cabriofahrer und Freibadbesucher freut, kehrt sich in den eigenenvier Wänden oder im Büro allerdings schnell ins Gegenteil: ÜberhitzteRäume mit stickiger Luft sind nicht nur unangenehm, siebeeinträchtigen auch die Schlafqualität und die Konzentration. Sogarin einigen Supermärkten haben die hohen Temperaturen negativeAuswirkungen und die Kunden stehen teilweise vor leeren Regalen.Wegen fehlender Raumklimatisierung sind Produkte wie Schokolade nichtmehr verkaufsfähig. Für Abhilfe in vielen Bereichen des täglichenLebens sorgt eine moderne, effiziente Klimatisierung."Wie wichtig eine konstante, angenehme Raumtemperatur in unseremAlltag ist, merken wir immer erst dann, wenn es über längere Zeit soheiß ist, wie in den letzten beiden Wochen", erklärt Gunther Gamst,Deutschland-Geschäftsführer des weltweit führenden Klimaanlagen- undWärmepumpenherstellers Daikin. Klimatechnik kann heute viel mehr alsein angenehmes Raumklima schaffen: Durch den Einsatzklimaverträglicher Kältemittel, die Verwendung von Luft alserneuerbare Energiequelle sowie die Nutzung von Abwärme, trägt siezur energieeffizienten, CO2-armen und umweltfreundlichen Kühlung,Beheizung und Lüftung von Gebäuden bei. Diese modernen Technologienverzichten völlig auf fossile Energieträger wie Öl und Gas und sindsicher einsetzbar bei hohen Temperaturen."Exakte Temperierung und optimale Luftfeuchtigkeit sorgen nachtsfür besseren Schlaf und tagsüber für effektives Arbeiten im Büro. Abeiner Temperatur von 26 °C sinken Konzentrations- undLeistungsfähigkeit rapide ab", so Gunther Gamst. Ab dieser Temperatursind Arbeitgeber laut Arbeitsstättenverordnung dazu angehalten,Maßnahmen zu ergreifen, um ein gesundheitlich zuträgliches Klima amArbeitsplatz wiederherzustellen. Die Differenz zwischen Außen- undInnentemperatur sollte nicht zu groß gewählt werden. Daikin empfiehlteinen Temperaturunterschied von höchstens 6 °C.Pressekontakt:modem conclusa gmbhJutastr. 5, 80636 MünchenLisa Tamina Panhuber, Tel. 089 - 746 308 37,panhuber@modemconclusa.deMaike Schäfer, Tel. 089 - 746 308 40, schaefer@modemconclusa.dewww.modemconclusa.deOriginal-Content von: Daikin Airconditioning Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell