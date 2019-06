Rekordhitze in Deutschland: Arzneimittel richtig lagern

Berlin (ots) - Möglichst kühl und trocken sollen die meistenArzneimittel gelagert werden. Wichtig ist es, den Angaben zurLagerung auf der Umverpackung und im Beipackzettel zu folgen. BeiRekordtemperaturen, wie sie in dieser Woche zu erwarten sind, sindbei der Aufbewahrung von Arzneimitteln bestimmte Aspekte zu beachten."Arzneimittel sind empfindliche Produkte. Zu hoheLagertemperaturen und Sonneneinstrahlung können ihre Qualitätbeeinträchtigen", sagt Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaftdes Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH). "Dahersollten Arzneimittel nicht im Auto liegen gelassen oder direktemSonnenlicht ausgesetzt werden. Angaben zur sachgerechten Aufbewahrung- auch zur Aufbewahrungstemperatur - befinden sich auf derUmverpackung des Arzneimittels und in der Packungsbeilage", so Dr.Kroth weiter.In der Regel wird dort die Aufbewahrung bei Raumtemperaturzwischen 15 und 25 Grad Celsius empfohlen. Im Kühlschrank solltenArzneimittel nur aufbewahrt werden, wenn dies ausdrücklich empfohlenwird. Arzneimittel können bei zu niedrigen Lagertemperaturen undFeuchtigkeit Schaden nehmen.Wenn ein Arzneimittel anders aussieht als bekannt, sollte es nichtmehr verwendet und der Apotheker zu Rate gezogen werden. FolgendeAnzeichen können ein Hinweis auf eine Veränderung eines Arzneimittelsdurch falsche Lagerung sein: Verfärbungen, Risse oderGeruchsentwicklung bei Tabletten, Ausflockung oder Trübung bei Säftenund Injektionslösungen, Verflüssigung, Verfärbungen oderGeruchsbildung bei Salben oder Gelen. Die Entsorgung von nicht mehrverwendbaren Arzneimitteln sollte wie gewohnt über den Hausmüllerfolgen.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deAleksandra RudnikReferentin Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-123rudnik@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell