Rekordfinanzierung unter den Proptechs: McMakler sammelt über 50 Millionen Euro ein (FOTO)

Berlin (ots) -Frisches Kapital für den Full-Service ImmobiliendienstleisterMcMakler (www.mcmakler.de), einer der am schnellsten wachsendenImmobilienmakler Europas und größter Hybrid-Makler in Deutschland:In seiner Series C Finanzierungsrunde sichert sich das Unternehmenein Investment in Höhe von über 50 Millionen Euro und setzt sichdamit deutlich von seinen Mitbewerbern ab.Ergänzt wird die Eigenkapitalfinanzierung durch eine umfangreicheFremdkapitallinie im zweistelligen Millionenbereich.Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Target Global, einemfrühen Unterstützer von McMakler und von Israel Growth Partners, demführenden Spätphaseninvestor in Israel. Mehrere Bestandsinvestoren,darunter Frog Capital, nehmen an der Finanzierungsrunde ebenfallsteil.Von Anfang an setzt McMakler auf ein hybrides Geschäftsmodell, dasDigitalisierung und Aufteilung von Kernkompetenzen mit einerpersönlichen, individuellen Betreuung vor Ort verbindet. Und das mitErfolg: 2018 verfünffacht das Unternehmen sein Transaktionsvolumengegenüber dem Vorjahr, das vermittelte Immobilienvolumen lag bei 400Millionen Euro. Ziel für 2019 ist, die Schallmauer von einerMilliarde Transaktionsvolumen zu durchbrechen."Das kontinuierliche und nachhaltige Wachstum des Unternehmensseit Gründung zeigt, dass wir mit unserem Hybrid-Modell auf demrichtigen Weg sind und uns Geschäfts- sowie Privatkunden vertrauen",sagt Felix Jahn, Gründer und Geschäftsführer von McMakler. "UnserFokus liegt nach wie vor darauf, ein neues Niveau derDienstleistungsqualität in die Immobilienmaklerei zu bringen. Mit denneuen Mitteln fühlen wir uns bestens gewappnet, McMakler zu demführenden Hybrid-Makler in Europa aufzubauen.""Wir sind stolz darauf zu den frühen Unterstützern von McMakler zugehören und sind glücklich darüber, das Team weiterhin mit unseremSpätphaseninvestment unterstützen zu können, um das schnelle Wachstumdes Unternehmens weiter voranzutreiben", sagt Shmuel Chafets, GeneralPartner bei Target Global. "McMakler ist Teil einer neuen Welle derDigitalisierung, die die Immobilienbranche verändert und auch eintolles Beispiel dafür, wie Technologie in einem von Maklerngetriebenen Markt vermitteln kann. Beide dieser Trends sind derSchlüssel zu unserer Investment-These bei Target Global."Assaf Harel, Partner des führenden Wachstumsinvestors IsraelGrowth Partners, sagt: "Es ist erstaunlich, wie analog die tradierteMaklerbranche noch immer ist und deshalb reif für disruptiveTechnologie. Im Proptech-Segment übernimmt McMakler eine klareVorreiterrolle. Wir sind beeindruckt von der rasanten Entwicklung desUnternehmens seit Gründung 2015 und fest überzeugt, dass McMakler dasZeug zum Marktführer hat."Die neuen Mittel fließen in den weiteren Ausbau der McMaklerTransaktionsplattform und Inhouse-Technologie, in digitale Tools undeffiziente Strukturen für einen transparenten und schnellerenVermarktungsprozess für Verkäufer und Käufer sowie in den weiterenAusbau der McMakler Teams in Deutschland, Österreich und Frankreich.McMakler mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt aktuell 450 Mitarbeiter,davon 255 eigene Makler, an über 100 Standorten und Ballungsgebieten.BildmaterialMcMakler-Macher: Die Gründer und Geschäftsführer HannoHeintzenberg, Felix Jahn und Lukas Pieczonka (v. links), Foto:McMakler, Urheber: Chris MarxenÜber McMaklerMcMakler (www.mcmakler.de) ist ein in Deutschland, Österreich undFrankreich aktiver Full-Service Immobiliendienstleister und verbindetseit 2015 modernste, digitale Analyse-, Vermarktungs- undKommunikationstechnologien mit der persönlichen Beratung seinerKunden durch eigene Makler vor Ort. Mit diesem hybridenGeschäftsmodell hat sich McMakler zu einem Pionier derDigitalisierung in der Maklerbranche und zu einem der schnellstwachsenden Immobilienunternehmen Deutschlands entwickelt. DasUnternehmen, mit Hauptsitz in Berlin, beschäftigt aktuell mehr als450 Mitarbeiter, davon 255 eigene Makler. Gründer und Geschäftsführersind Felix Jahn, Hanno Heintzenberg und Lukas Pieczonka. Zudemverfügt Felix Jahn über große Erfahrung mit schnell wachsendenUnternehmen. Er war Mitbegründer von Home24, Europas größtemOnline-Möbelhändler und Investor vieler schnell wachsenderUnternehmen wie Zalando und der Auto1 Group.Über Target Global GroupTarget Global ist eine internationale Investmentfirma mit Sitz inBerlin und verwaltet derzeit Vermögenswerte von 700 Millionen Euro.Indem wir die essenziellen europäischen Startup-Ökosystememiteinander verbinden, schaffen wir eine einzigartige DNA für jedenunserer Zielorte über unser globales Netzwerk hinaus. Mit unseremerfahrenen Team mit fundierter operativer und Investment-bezogenerErfahrung helfen wir außergewöhnlichen Unternehmern Marktführer zuwerden. Target Global folgt einem lebenszyklusbasierten Ansatz, indemes in schnell wachsende Online-Plattformen investiert und aufTrilliarden-Dollar-Märkte zielt. Unsere Partner investieren seitnunmehr 15 Jahren in die digitale Branche und haben schon einige dereuropäischen Erfolgsgeschichten mitgeschrieben. Das Portfolio vonTarget Global beinhaltet Unternehmen wie Auto1, Delivery Hero, Omio(ehemals GoEuro), Dreamlines und WeFox. Mehr über Target Globalunter: www.targetglobal.vc/Über Israel Growth PartnersIsrael Growth Partners (IGP) ist einePrivate-Equity-Investmentfirma, die gegründet wurde, um israelischenTechnologieunternehmen Wachstumskapital zur Verfügung zu stellen. Miteinem AUM von über 500 Millionen US-Dollar strebt IGP einePartnerschaft mit außergewöhnlichen Unternehmen und Managementteamsan, die bestrebt sind, ihr Wachstum zu beschleunigen, Marktführerihrer Branche zu werden sowie eine bedeutende Position in ihrenjeweiligen Märkten zu erreichen. Weitere Informationen finden Sieunter www.igpcapital.com.Pressekontakt:Franka SchulzHead of Public RelationsTel: +49 30 555 744 917 | Mail: franka.schulz@mcmakler.deMcMakler GmbH | Torstraße 19 | 10119 Berlin | GermanyGeschäftsführer: Felix Jahn, Hanno Heintzenberg, Lukas PieczonkaRegistriert beim Amtsgericht Berlin, HRB 164028 BerlinOriginal-Content von: McMakler, übermittelt durch news aktuell