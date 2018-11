Rekorderlös: Promis für über 170.000 Euro versteigert / Ryan Reynolds, Guido Maria Kretschmer & viele mehr versteigerten Einmaliges bei United Charity

Baden-Baden (ots) - An nur einem Tag wurde durch Online-Auktionender Rekorderlös von 170.446 Euro für die Stiftung "RTL - Wir helfenKindern" erzielt. United Charity, Europas größtesCharity-Auktionsportal, versteigerte unter anderem persönlicheTreffen mit zahlreichen Stars sowie einmalige Sammlerstücke, die somanche Fanherzen höher schlagen ließen. Den höchsten Erlös unterwww.unitedcharity.de brachte ein Kunstwerk von Leon Löwentraut mit58.999 Euro. Besonders heiß begehrt war außerdem ein Meet & Greet mitJoachim Llambi im Rahmen des "Let's Dance"-Finales: Es wurde für9.000 Euro versteigert, ebenso wie ein Treffen mit der Kelly Familybei ihrer Tour. Ein signiertes Schwert aus "Game of Thrones" erlöste6.100 Euro und die Möglichkeit, Guido Maria Kretschmer bei seinerModenschau kennenzulernen, 5.600 Euro.Bereits zum dritten Mal setzte United Charity die Auktionen fürden RTL-Spendenmarathon um - mit Erfolg, denn bislang konnte dasPortal in jedem Jahr den Gesamterlös steigern.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell