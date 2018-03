Rekordergebnis: Erstmals über 4 Millionen Übernachtungen in der Region Hannover, Tourismus in der Landeshauptstadt wächst / Übernachtungsstatistik 2017 (FOTO)

Hannover (ots) -Der Tourismus in der Region Hannover war im Jahr 2017 so stark wienie zuvor! Mit 4.012.127 Gästeübernachtungen zwischen Januar undDezember erzielte die Region Hannover erstmals über 4 MillionenÜbernachtungen und damit 120.916 Übernachtungen mehr als im Vorjahr.Mit 2.280.015 Übernachtungen konnte auch die niedersächsischeLandeshauptstadt die Rekordzahlen des letzten Jahres nochmals um39.669 Übernachtungen übersteigen.Prozentual bedeutet das: Für das Jahr 2017 zählte derLandesbetrieb für Statistik ein Puls von insgesamt 3.1 Prozent imVergleich zum Vorjahr für die insgesamt 21 Städte und Gemeinden derRegion Hannover. Die Landeshauptstadt erreichte ein Plus von 1.8Prozent."Hannover wächst stetig im Segment der Städtereisenden. UnsereStadt zieht vermehrt BesucherInnen mit seinen Gastronomie- undShoppingangeboten an, versetzt mit kulturellen und sportlichen Eventsins Staunen. Und Hannover macht Lust auf Wochenendtrips mitvielfältigen Veranstaltungen in einer City, in der sich mittlerweileauch besonders viele junge Leute tummeln. Hannover ist mehr als einenkurzen Besuch wert. Das zeigen die gestiegenen Tourismuszahlen",freut sich Oberbürgermeister Stefan Schostok.Beachtlich ist darüber hinaus die langfristige Steigerung derÜbernachtungszahlen: So zählte Hannover beispielsweise im Jahr 1999rund 1,1 Millionen Übernachtungen, die Region Hannover rund 2,2Millionen. Im EXPO-Jahr stiegen die Übernachtungen dann auf 3,5Millionen in der Region an. Diese Zahl konnte 2011 erstmals wiederüberholt werden. In den folgenden Jahren stiegen die Übernachtungenin der Region dann kontinuierlich bis heute an."Die Region Hannover mit all ihren Schätzen wie den HerrenhäuserGärten, Schloss Landestrost und Schloss Marienburg, aber auch demDeister und dem Steinhuder Meer, hat viel zu bieten. Das wissen alle,die hier zuhause sind. Es ist schön, dass diese Qualitäten auch vonimmer mehr Menschen in und außerhalb Deutschlands wahrgenommen werdenund Hannover und sein Umland als attraktives Reiseziel entdeckthaben", freut sich Regionspräsident Hauke Jagau.Deutlich zu erkennen ist, dass neben den Messebesuchern die Zahlder Corporate Events, Tagungen und Kongresse, aber auch die Anzahlder Freizeit-Touristen in der Region Hannover deutlich gestiegensind. Die Vielzahl von Hotelneubauten und Gastronomieprojekten inHannover zeigt die positive Entwicklung des Standortes Hannover.Projektentwickler und Investoren aus der Tourismusbranche setzen aufdie weiterhin positive Entwicklung des Wirtschafts-, Messe- undKongressstandortes Hannover. "Der Tourismus baut somit seine Positionals einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren in der RegionHannover aus", so Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HannoverMarketing und Tourismus GmbH.Weitere Informationen über die Region Hannover finden Sie unterwww.visit-hannover.comPressekontakt:Sandra Strehlau, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitHannover Marketing und Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 7 |30165 HannoverTelefon: 0511/123490-26 |Fax: 0511/12349017presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell