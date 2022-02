Rekordergebnis, Aktienkurs -29 % – Diese Aktie ist jetzt attraktiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Der deutsche IT-Dienstleister Bechtle (WKN: 515870) verkündete am 10.02.22 die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. Wie in jedem der letzten Jahre konnte das Unternehmen aus Neckarsulm auch für 2021 wieder ein neues Rekordergebnis verkünden. Der organische Umsatz stieg um 7 %, das EBT um 18 %. Dennoch sackte der Aktienkurs nach der Veröffentlichung um 5 % ab und steht damit 29 % unter seinem Allzeithoch vom November 2021 (Stand: 10.02.22, gilt für alle Angaben). Für langfristig orientierte Anleger könnte ein Einstieg jetzt attraktiv sein.

Die vorläufigen Zahlen für 2021 im Detail

Auch im Jahr 2021 unterstützte Bechtle andere Unternehmen erfolgreich dabei, ihre IT-Systeme fit für die Digitalisierung zu machen. Lieferprobleme in der IT-Industrie hemmten das Wachstum, dennoch wuchs der organische Umsatz um 7 % auf rund 6,25 Mrd. Euro. Die EBT-Marge verbesserte sich und verhalf dem größten Systemhaus Deutschlands zu einer Steigerung des Vorsteuerergebnisses um 18 %. Sowohl das Umsatz- als auch das Ergebniswachstum erfüllten die Prognose von Bechtle. Besonders erfreulich entwickelte sich der Auftragsbestand mit +80 %. Eine Fortsetzung des Unternehmenswachstums ist also wahrscheinlich.

Der Blick nach vorne

Für das längerfristige Wachstum hat der IT-Dienstleister im Jahr 2018 die Vision 2030 entwickelt. Hiernach soll das Unternehmen im Jahr 2030 10 Mrd. Euro Umsatz machen und einen Vorsteuergewinn von mindestens 500 Mio. Euro erzielen. Ausgehend von 2021 entspricht dies ungefähr einem jährlichen Wachstum von 5 % beim Umsatz und Ergebnis. Diese Wachstumsziele erscheinen mir wenig ambitioniert. Allerdings wurden diese ja schon vor ein paar Jahren veröffentlicht. Die Zehnjahrespläne für 2010 und für 2020 wurden erreicht.

Ich kann mir daher gut vorstellen, dass Bechtle es schafft, noch stärker als in der Vision 2030 festgehalten zu wachsen. Denn die Digitalisierung – insbesondere die digitale Transformation in Unternehmen – nimmt immer stärker an Fahrt auf. Technische Lösungen werden immer komplexer, spezifisches internes Know-how ist in den Unternehmen und Behörden oft nicht vorhanden. In vielen Fällen wird dann auf IT-Dienstleister wie Bechtle zurückgegriffen, die Erfahrungen aus ähnlichen Projekten einbringen können und bei der Konzeptionierung, Implementierung und oft auch später noch bei dem Betrieb der Software unterstützen. Bechtle versorgt andere Unternehmen zudem noch mit IT-Produkten und erzielt daraus rund ein Drittel seiner Umsätze.

Entsprechend positioniert sich Bechtle als „IT-Zukunftspartner“ und strebt die Marktführerschaft an. Als solcher sollte Bechtle von dem stetig wachsenden Markt für IT-Beratung und -Services profitieren. Grand View Research erwartet im heute bereits über 330 Mrd. US-Dollar schweren weltweiten Markt für digitale Transformation für die nächsten sieben Jahre sogar eine jährliche Wachstumsrate von 24 %.

Bewertung und mein Fazit zur Bechtle-Aktie

Die Bechtle-Aktie ist für mich eine interessante Wahl, um indirekt von der Digitalisierung zu profitieren. Das Unternehmen steigerte in den letzten zehn Jahren in jedem Jahr seinen Umsatz. Das Vorsteuerergebnis fiel zuletzt 2012 leicht. Angesichts dieser starken historischen Entwicklung gepaart mit den guten Zukunftsaussichten finde ich das KGV von 28 (bezogen auf das Geschäftsjahr 2021) nicht zu hoch. Bevor ich hier zuschlage, möchte ich jedoch sehen, dass sich das Management anspruchsvollere Ziele hinsichtlich des zukünftigen Wachstums setzt.

