Rekordbeteiligung von Mädchen bei Jugend forscht 2020

Hamburg (ots) - Insgesamt 11 768 Anmeldungen für die 55. Runde von Deutschlandsbekanntestem Nachwuchswettbewerb / Mädchenanteil erstmals über 40 ProzentJugend forscht freut sich über eine Rekordbeteiligung von Mädchen in der 55.Wettbewerbsrunde. Insgesamt haben sich 4 742 Jungforscherinnen für Jugendforscht 2020 angemeldet - so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte vonDeutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb. Gleichzeitig übersprang derMädchenanteil bei den Anmeldungen zum ersten Mal seit der Jugend forschtGründung 1965 die 40-Prozent-Marke. Konkret liegt der Anteil derJungforscherinnen in der 55. Wettbewerbsrunde bei 40,3 Prozent. Das ist eineSteigerung um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Insgesamt haben sich für die 55. Runde des Wettbewerbs 11 768 Jungforscherinnenund Jungforscher angemeldet. Das entspricht einem leichten Rückgang um 3,1Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der Forschungsprojekte liegt in deraktuellen Runde bei 6 409 angemeldeten Arbeiten. Beim Rekordergebnis im Vorjahrwaren es 6 617 Forschungsprojekte.In der 55. Wettbewerbsrunde melden fünf Bundesländer Zuwächse bei denAnmeldezahlen: An der Spitze liegt das Saarland mit einer Steigerungsrate von17,5 Prozent; es folgen Brandenburg mit 13,8 Prozent und Niedersachsen mit 8,8Prozent. Der Favorit unter den Fachgebieten ist wie in den vergangenen Jahrendie Biologie mit 23,6 Prozent aller angemeldeten Jungforscherinnen undJungforscher. Auf den Plätzen zwei und drei liegen die Fachgebiete Chemie mit19,0 Prozent und Technik mit 18,7 Prozent."Wir freuen uns über die erneut sehr hohen Anmeldezahlen. Insbesondere dieRekordbeteiligung von Mädchen in der 55. Wettbewerbsrunde bedeutet eineaußerordentlich positive Entwicklung", sagt Dr. Sven Baszio, GeschäftsführenderVorstand der Stiftung Jugend forscht e. V. "Dieses Ergebnis beweist die konstantgroße Attraktivität von Jugend forscht bei MINT-interessierten Kindern undJugendlichen. In diesem Zusammenhang ist es besonders erfreulich, dass immermehr Mädchen die Gelegenheit zu einer individuellen Talentförderung im Rahmenihrer Teilnahme am Wettbewerb nutzen. Bei der Arbeit an ihrenForschungsprojekten können sie so gezielt vertiefte Kenntnisse und Kompetenzenim MINT-Bereich erwerben und dabei ihre Talente entdecken und entfalten."Die Jungforscherinnen und Jungforscher treten ab Anfang Februar 2020 zunächstbei einem der bundesweit 90 Regionalwettbewerbe an. Dort präsentieren sie ihreForschungsprojekte einer Jury und der Öffentlichkeit. Die bestenNachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler qualifizieren sichfür die Landeswettbewerbe im März und April. Den Abschluss der Wettbewerbsrundebildet das 55. Bundesfinale vom 21. bis 24. Mai 2020 in Bremen - gemeinsamausgerichtet von den Unternehmensverbänden im Lande Bremen e. V. als Bundespateund der Stiftung Jugend forscht e. V.Eine ausführliche Statistik mit den Anmeldezahlen aller Bundesländer undFachgebiete finden Sie unter www.jugend-forscht.de.