Hamburg (ots) - Rekord für "Nord bei Nordwest" mit der Folge "Dinge des Lebens":Die neunte Episode der Krimireihe mit Hinnerk Schönemann, Henny Reents undMarleen Lohse sahen am Donnerstag, 23. Januar, 7,194 Millionen Zuschauerinnenund Zuschauer im Ersten. Das ist der beste Wert seit dem Start von "Nord beiNordwest" im Jahr 2014. Der Marktanteil betrug 22,8 Prozent. Damit war "Nord beiNordwest" am 23. Januar in Deutschland die meistgesehene TV-Sendung.Frank Beckmann, Programmdirektor NDR Fernsehen: "Mit seiner Paarung ausnorddeutschem Humor und Krimi-Spannung fesselt 'Nord bei Nordwest' das Publikumbundesweit. Das clevere Team aus zwei beherzten Frauen und einem wortkargen Mannlädt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine emotionale Achterbahnfahrt ein.Mein Glückwunsch geht an alle Beteiligten."Den jüngsten Fall hatte Regisseur Markus Imboden nach einem Buch von HolgerKarsten Schmidt inszeniert. Die nächsten beiden Folgen von "Nord bei Nordwest","Ein Killer und ein Halber" sowie "In eigener Sache", haben am Donnerstag, 30.Januar, und Donnerstag, 6. Februar, um 20.15 Uhr im Ersten Premiere. "Nord beiNordwest" wurde produziert im Auftrag der ARD Degeto und des NorddeutschenRundfunks für Das Erste.