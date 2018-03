Rekord-Umsatz zum 200. Jubiläum: HARTMANN GRUPPE überschreitet Zwei-Milliarden-EURO-Marke (FOTO)

Heidenheim (ots) -- Umsatz steigt um 3,6 % auf 2,06 Mrd. EUR, organisches Wachstumbei 2,0 %- Konzernergebnis nach Steuern um 4,0 % auf 93,7 Mio. EURverbessert- EBIT leicht unter Vorjahresniveau (138,2 Mio. EUR, -0,6 %)- Mitarbeiterzahl steigt um 3,8 % auf 10.764- Stabile Dividende von 7,00 EUR je Aktie vorgeschlagen- Ausblick: Nachhaltige Zukunftsinvestitionen in Umsetzung"Mit zielgerichteten Zukunftsinvestitionen und ganzheitlichenGesundheitslösungen konnten wir den Konzernumsatz im Geschäftsjahr2017 um 3,6 % auf 2,06 Mrd. EUR steigern. Damit knüpfen wir an dieWachstumsraten der Vorjahre an", erklärt Andreas Joehle, ChiefExecutive Officer der HARTMANN GRUPPE."Das EBIT hat sich mit 138,2 Mio. EUR zum Vorjahr leichtverringert. Neben dem Einmaleffekt aus der Akquisition von LINDOR istdies im Wesentlichen auf den Preisdruck der Märkte für Medizin- undPflegeprodukte und höhere regulatorische Aufwendungen zurückzuführen.Dank eines verbesserten Finanzergebnisses haben wir dasKonzernergebnis jedoch um 4,0 % gesteigert. Die Dividende bleibtstabil.""Unser Anspruch ist es, das Gesundheitswesen stetig zu verbessernund die Lebensqualität möglichst vieler Menschen zu steigern. Wirgestalten die Zukunft schon heute und treiben Innovationen weiterhinaktiv voran. Diese nachhaltige Ausrichtung der HARTMANN GRUPPE werdenwir auch in 2018 konsequent fortführen."Ausblick für 2018 - weiteres Wachstum trotz herausforderndemUmfeldInsgesamt ist der Ausblick für die globale Gesundheitswirtschaftpositiv. Wachstumstreiber bleiben der demografische Wandel und diedamit verbundene Zunahme von Pflegebedürftigen u.a. bedingt durchchronische Erkrankungen. In einem durch Zeit- und Kostendruck sowiedurch Nachwuchsmangel belasteten Pflegebereich kommt innovativen,praktischen und kosteneffizienten Lösungen eine immer wichtigereBedeutung zu. Aufgrund der zukunftsgerichteten Investitionen ist dieHARTMANN GRUPPE genau hierfür gut aufgestellt. Für 2018 rechnet dasUnternehmen mit einem weiteren moderaten Umsatzanstieg und -investitionsbedingt - mit einem moderaten Rückgang des EBIT. Diegeplanten Investitionen erstrecken sich neben Maßnahmen zurfortlaufenden Erweiterung des Produktsortiments auch aufEffizienzsteigerungsprogramme, anhaltende regulatorischeAufwendungen, sowie die fortlaufende Digitalisierung der HARTMANNGRUPPE entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Chief ExecutiveOfficer Andreas Joehle: "Wir treiben solche eHealth-Projekte voran,die einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen, ausgehend vonunseren schon erfolgreichen Projekten wie Bestellportalen undWebshops oder der Prozessunterstützung in der Inkontinenzversorgung."Wachstum getrieben durch Innovation und AkquisitionDie HARTMANN GRUPPE war sowohl in Deutschland (+1,6 %) als auch imAusland (+4,7 %) auf Wachstumskurs. In der Region Afrika, Asien undOzeanien konnte der Vorjahreswert deutlich übertroffen werden.Besonders erfolgreich war die HARTMANN GRUPPE zudem in West- undSüdeuropa - begünstigt durch den Erwerb von LINDOR und Salvacamas,die zu den bekanntesten Marken für Inkontinenzprodukte in Spanien undPortugal gehören. Die Mitte 2017 erfolgreich abgeschlossene Übernahmevon LINDOR stellt für die HARTMANN GRUPPE eine strategisch sehrwichtige Akquisition dar. HARTMANN ist nun einer der führendenHersteller für Inkontinenzprodukte für Erwachsene auf der iberischenHalbinsel und stärkt damit sein europaweites Inkontinenzgeschäft.Das Segment Inkontinenzmanagement erreichte 2017, bedingt durchdie LINDOR-Übernahme, eine Steigerung der Umsatzerlöse um 3,2 % auf665,4 Mio. EUR. Sortimentsbezogen konnten insbesondere dieInkontinenzprodukte MoliCare® Mobile und MoliMed® sowie dieHautpflegeserie MoliCare® Skin zulegen.Die Umsatzerlöse im Segment Wundmanagement stiegen gegenüber demVorjahr um 5,2 % auf 457,7 Mio. EUR. Wichtigste Wachstumstreiberwaren neben superabsorbierenden Wundauflagen auch antibakterielleWundauflagen und das innovative Behandlungskonzept HydroTherapy, dasHARTMANN 2016 auf den Markt brachte und welches bereits deutlicheErfolge zeigt. Auf den Preisdruck im Markt reagierte HARTMANN miteiner konsequenten Ausrichtung auf margenstarke Sortimente und denAusbau des Geschäfts mit selbstzahlenden Endkonsumenten. Der BereichPersonal Healthcare trug unter anderem mit der im Mai 2017gestarteten neuen Generation von Premium-Blutdruckmessgeräten zumUmsatzwachstum bei.Das Geschäftssegment Infektionsmanagement wuchs 2017 um 2,6 % aufeinen Umsatz von 492,1 Mio. EUR. Im Sortiment für eine ganzheitlicheInfektionsprophylaxe verzeichneten die kundenspezifischen OP-Setssowie die spezifischen Einwegsets für die Patientenpflege ein gutesWachstum. Eine hohe Kundenakzeptanz im Markt fanden auch dieSortimente der Peha® OP-Einweginstrumente und der Peha®OP-Handschuhe.Im Segment Weitere Konzernaktivitäten, das die endverbrauchernahenSortimente und Handelsaktivitäten umfasst, steigerte die HARTMANNGRUPPE ihren Umsatz um 3,9 % auf 443,4 Mio. EUR. Dahinter steht unteranderem das starke Wachstum von KNEIPP in Europa und Japan. DasSortiment wurde unter anderem im Bereich Körperpflege mit Duschbädernund zertifizierter Naturkosmetik ausgebaut.EBIT leicht unter Vorjahresniveau, Konzernergebnis verbessertDas um 0,6 % auf 138,2 Mio. EUR verringerte EBIT spiegelt nebendem Einmaleffekt aus der LINDOR-Akquisition den anhaltend hohenPreisdruck auf den Absatzmärkten sowie höhere regulatorischeAufwendungen - in erster Linie für die Umsetzung der neuenMedizinprodukteverordnung - wider. Durch ein verbessertesFinanzergebnis legte das Konzernergebnis jedoch um 4,0 % auf 93,7Mio. EUR zu.Nettofinanzstatus trotz Akquisition weiter deutlich im PlusDer Nettofinanzstatus der HARTMANN GRUPPE lag trotz derMittelabflüsse für den Erwerb von LINDOR zum Jahresende 2017 mit 71,7Mio. EUR deutlich im positiven Bereich. Dies ist der Steigerung desoperativen Cashflows um 49,5 Mio. EUR auf 200,5 Mio. EUR zuverdanken. Dabei wirkte sich insbesondere die Optimierung des NetWorking Capital aus. Die Investitionen nahmen, ebenfalls vornehmlichbedingt durch LINDOR, von 69,2 Mio. EUR im Vorjahr auf 198,5 Mio. EURzu. Das Eigenkapital verzeichnete einen Anstieg um 38,6 Mio. EUR auf854,8 Mio. EUR. Wegen des akquisitionsbedingten Anstiegs derBilanzsumme lag die Eigenkapitalquote mit 59,7 % moderat unter demJahresendwert 2016 (61,4 %).Zahl der Mitarbeiter gestiegenDie Zahl der Beschäftigten in der HARTMANN GRUPPE erhöhte sichweltweit insgesamt auf 10.764 (Ende 2016: 10.372). In deneuropäischen Kernmärkten nahm die Belegschaft um 211 Mitarbeiter zu.Hierzu trug in erster Linie der Ausbau der Produktion in Tschechienund der KOB Medical Devices in Deutschland bei. Des Weiteren führtendas dynamische Wachstum von KNEIPP sowie die Akquisition undIntegration des LINDOR-Geschäfts in Spanien zu einem Anstieg derMitarbeiterzahlen. Außerhalb Europas führten die Ausweitung derProduktionskapazitäten in Indien sowie der Vertriebsausbau in Chinazu einer Erhöhung der Beschäftigtenzahl.Dividendenstabilität: Vorschlag von unverändert 7,00 EUR pro AktieVorstand und Aufsichtsrat werden der ordentlichen Hauptversammlungam 20. April 2018 vorschlagen, wie im Vorjahr eine Dividende von 7,00EUR pro Aktie auszuschütten, was einer Ausschüttungssumme von 24,9Mio. EUR entspricht. Damit setzt HARTMANN seine auf Kontinuität undeine solide Ausrichtung des Unternehmens angelegte Dividendenpolitikfort.Für weiterführende Informationen zur HARTMANN GRUPPE besuchen Sieuns unter https://hartmann.info/.Pressekontakt:Dominik PlonnerPAUL HARTMANN AGTel.: +49 7321 36 1380E-Mail: dominik.plonner@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell