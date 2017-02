Rekord-Tourismusjahr im Montafon - BILD

2.086.128 Nächtigungen brachten der Tourismusdestination einenRekord einSchruns (ots) - 484.393 Gäste verbrachten von November 2015 bisOktober 2016 insgesamt 2.086.128 Nächte im Montafon - mit diesenendgültigen Zahlen zieht das Montafon eine Rekord-Bilanz. DieVorarlberger Tourismusregion hat in der Vergangenheit bereitsmehrfach die 2-Millionen-Marke überschritten. Zuletzt gelang dies imTourismusjahr 2012/13 mit 2.052.093 Nächtigungen.Im Vergleich zum Vorjahr verbrachten 5,89 Prozent mehr Gäste ihrenUrlaub im Montafon. Die Zahl der Nächtigungen stieg im Vergleich mit2014/15 um 5,98 Prozent. "Die positive Entwicklung im vergangenenTourismusjahr freut uns sehr. Sie ist für Gastgeber,Infrastrukturbetreiber und uns als Tourismusorganisation eineBestätigung aller Bemühungen", so Manuel Bitschnau, Geschäftsführervon Montafon Tourismus.Mit einem Anteil von 64,8 Prozent entfallen immer noch mehr alsdie Hälfte der Nächtigungen auf den Winter. "Wir haben in denvergangenen Jahren begonnen, den Sommertourismus mit attraktivenAngeboten und Veranstaltungen zu stärken", berichtet ManuelBitschnau. Auch die Bergbahnen im Montafon investieren kräftig in denSommer. So konnte im Sommer 2016 bereits ein Plus von rund 8 Prozentverzeichnet werden.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Montafon Tourismus GmbH, Martina Zudrell, martina.zudrell@montafon.at, +436644306938Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4060/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Montafon Tourismus, übermittelt durch news aktuell