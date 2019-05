Rekord bei Rentenversicherten aus dem EU-Ausland

BERLIN (dpa-AFX) - Mit rund 2,39 Millionen Menschen hat die Zahl der aktiv Versicherten aus dem EU-Ausland in der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland einen Rekord erreicht.



Das geht aus Daten der Rentenversicherung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Berlin vorlagen. Ende des Jahres 2014 lag die Anzahl der aktiv Versicherten aus den anderen EU-Staaten bei rund 1,77 Millionen. Dies bedeutet eine Steigerung um 35 Prozent.

Am häufigsten vertreten sind Polen mit 494 000, Rumänen mit 343 000, Italiener mit 322 000 und Griechen mit 180 000. Aktiv versichert ist man, wenn man aktuell Anwartschaften erwirbt. Von den aktiv Versicherten mit EU-Staatsbürgerschaft zahlen über 90 Prozent Beiträge zur Rentenversicherung. "Dies wirkt sich auch positiv auf die Einnahmen der Rentenversicherung aus", betonte ein Sprecher. Die anderen haben etwa wegen eines Studiums oder aus anderen Gründen beitragsfreie Zeiten./bw/DP/fba