Unterföhring (ots) - Es werden immer mehr: Die dritte Folge "Promis unter Palmen" holt zum dritten Mal in Folge den Prime-Time-Sieg mit einem neuen Bestwert von 20,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern (Vorwoche: 18,1 Prozent) und macht SAT.1 zum Tagesmarktführer am Mittwoch mit starken 11,0 Prozent (Z. 14-49 J.). Insgesamt verfolgen 6,54 Millionen Zuschauer (ab drei Jahren) gebannt "Promis unter Palmen". Im Anschluss erreicht "Ranking the Stars" gute 13,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Social- und digitaler Hit: #PromisunterPalmen beherrschte am Mittwochabend die deutschen Twittertrends. Über sämtliche Digital-Plattformen wurden seit dem Start über 13,5 Millionen Video Views generiert.Nach dem Abschied von Désirée Nick kämpfen Ronald Schill, Bastian Yotta, Claudia Obert, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack, und Matthias Mangiapane bei "Promis unter Palmen" weiter um 100.000 Euro dabei - am nächsten Mittwoch, 15. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1.Infos rund um #PromisunterPalmen: http://presse.sat1.de/pup"Promis unter Palmen", sechs Folgen, produziert von Endemol Shine Germany, mittwochs, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 09.04.2020 (vorläufig gewichtet: 08.04.2020)ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske Tel. +49 (89) 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comPromi-PR "Promis unter Palmen":Burda und Fink GmbH Petra Fink-Wuest Tel: +49 (89) 890649112 / pf@burda-fink.deBildredaktion:Jasmina Weiss Tel. +49 (89) 9507-1126 / Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4568076 OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell