Rekord mit Overtime: #ranNFL legt auf ProSieben MAXX zu

Unterföhring (ots) - Die Fieberkurve der #ranNFLsüchtigen steigt!In Woche zwei der Regular Season erzielte "ran Football" einen neuenRekord auf ProSieben MAXX und sorgt wie bereits am letzten Sonntagfür hervorragende 3,1 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis49-Jährigen. In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigenMänner erzielt der Sender sehr starke 6,4 Prozent Marktanteil.Die New England Patriots mussten bei den Jacksonville Jaguars mit20:31 ihre erste Saisonniederlage einstecken. Die Liveübertragung mitCarsten Spengemann und Patrick Esume erzielte ab 22:42 Uhr einenfantastischen Marktanteil von bis zu 8,2 Prozent bei den 14- bis49-Jährigen. Im Schnitt 6,1 Prozent - Allzeit-Rekord im späten Spiel.Zuvor gab es im hochspannenden NFC-Nord-Duell der Green BayPackers gegen die Minnesota Vikings auch nach zehnminütigerVerlängerung keinen Sieger, Endstand 29-29. Im Schnitt erreichte das19-Uhr-Spiel, kommentiert von Jan Stecker und Björn Werner,hervorragende 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen -ebenfalls neuer Bestwert!Bestwert auch zu Beginn: #ranNFLsüchtig - Das Magazin holt mit 3,8Prozent (14- 49J) einen neuen Rekord.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:17.09.2018 (vorläufig gewichtet)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual Sports Christiane Maske Tel. +49 [89]9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell