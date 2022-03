Rekord-Inflation und Ukraine-Krieg: Wie geht es weiter an den Börsen?

Finanztrends Video zu DAX



Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine stürzte der Dax in der Spitze um rund 15% ab. Inzwischen konnte dieser Rücksetzer praktisch wieder komplett aufgeholt werden. Doch wie geht es nun weiter? Haben die Börsen, an denen bekanntlich die Zukunft gehandelt wird, damit trotz der schrecklichen Kriegsbilder, die uns täglich erreichen,...