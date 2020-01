Rekord: Finale Spendensumme von 11.491.418 Millionen Euro beim RTL-Spendenmarathon

Köln (ots) - Jetzt, nach Eingang aller Spenden, steht er fest , der Endstand des24. RTL-Spendenmarathon 2019: 11.491.418 Euro - ein neuer Rekord.Mit den Spenden werden ausgewählte Kinderhilfsprojekte in Deutschland und allerWelt nachhaltig und zweckgebunden gefördert. Alle Kosten, die rund um dielängste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen und die Stiftungsarbeitentstehen, trägt der Sender RTL. So kommen alle gesammelten Spenden ohne Abzugbei den ausgewählten Kinderhilfsprojekten an."Ein herzliches Dankeschön an alle Spender und Unterstützer von 'RTL - Wirhelfen Kindern'. Das ist ein ganz großer Vertrauensbeweis. Wir werden dafürsorgen, dass jeder einzelne Euro bei denen ankommt, um die es uns geht:notleidenden Kindern. Und dieser Rekord ist zusätzlich eine riesige Motivationfür unser großes Jubiläumsjahr", sagt Bernd Reichart, Vorstandsvorsitzender der"Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und CEO der Mediengruppe RTLDeutschland.In diesem Jahr feiert RTL ein ganz besonderes Jubiläum: "Wir freuen uns hieralle unglaublich auf den 25. RTL-Spendenmarathon! Da liegt nach dem Rekord desletzten Jahres die Latte jetzt natürlich noch höher. Aber wir geben alles, damitwir auch 2020 wieder vielen Kindern in Deutschland und weltweit eine Perspektivebieten und ihr Leben besser machen können", so Wolfram Kons, GesamtleiterRTL-Charity und Moderator der längsten Spendensendung im deutschen Fernsehen.Den 25. RTL-Spendenmarathon wird RTL live im November zeigen. Und zum Jubiläumwird es das ganze Jahr über Berichte und neue Formate im Informations- undUnterhaltungsbereich geben, die die Arbeit der Stiftung RTL darstellen undunterstützen.Pressekontakt:"RTL - Wir helfen Kindern"Maren MossigTel. 0221 78870305mossig@diepressetanten.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4507463OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell