Rekord bei der Champions-League der Biere: 2.344 Biere aus 51 Ländern beim European Beer Star 2018 eingereicht (FOTO)

München (ots) -2.344 Biere aus 51 Ländern:Neuerliche Rekordbeteiligung beim European Beer StarBereits zum 15. Mal werden in diesem Jahr die besten Biere derWelt ermittelt. Die Wettbewerbs-Verkostung mit 144 Jury-Mitgliedernfindet am 12. Oktober in der Akademie Doemens in Gräfelfing (beiMünchen) statt.Längst gilt der European Beer Star des Verbandes PrivateBrauereien zu den weltweit renommiertesten Wettbewerben derBraubranche. "Eine der begehrten Auszeichnungen zu erhalten, hat fürBrauer einen vergleichbaren Stellenwert wie die Sterne von Michelin",betont Oliver Dawid, Hauptgeschäftsführer der Privaten BrauereienBayern. Dawid und Projektleiter Thomas Buscham waren vom neuerlichenRekordergebnis dann aber doch überrascht: Mit 2.344 Bieren aus 50Ländern stellen sich so viele Biere wie nie zuvor dem Urteil der144-köpfigen Jury - gegenüber 2017 ein Plus von 9%. "In den letztenTagen vor dem Einsendeschluss hat ein regelrechter Run bei derAnmeldung eingesetzt", so Buscham.In den kommenden Wochen ist nun die Brau-Akademie Doemens inGräfelfing (bei München) als Logistikpartner des European Beer Starwieder besonders gefordert, wo weit mehr als 30.000 Biere in allendenkbaren Gebinden, Kisten oder Kartons aus aller Welt eintreffen.Mitarbeiter und Studenten übernehmen die Kommissio-nierung,Beschriftung und Sortierung der Wettbewerbsbiere in erstmals 65Kategorien für die Blindverkostung am 12. Oktober. "Glücklicherweisehaben wir damit schon jahrelange Erfahrung, sonst wäre dieser Aufwandkaum zu bewältigen", erläutert Akademie-Geschäftsführer Dr. WernerGloßner, der sich wie seine Mitarbeiter aber freut, wenn Doemens beider Verkostung zum "Hotspot der internationalen Biervielfalt" wird.Diese Vielfalt an individuellen, charaktervollen Bierenhandwerklicher Brauart einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln,war auch das Ziel der Privaten Brauereien bei der erstmaligenAuslobung des Wettbewerbs vor 15 Jahren. Gerade einmal 271 Bierewaren bei der Premiere dabei und als vor zwei Jahren erstmals die2.000-Marke überschritten wurde, schien das Potential beinaheausgereizt. Umso erfreulicher ist es laut Verkostungsleiter Buscham,"dass wir erneut fast 10 % Zuwachs haben - über alle Bierstile undKontinente hinweg."Etwa 39 % der angemeldeten Biere sind in deutschen Sudhäuserngebraut, fast 11% in den USA, knapp 9% in Italien und immerhin 34Biere in der Volksrepublik China. Erstmals werden die Medaillen in 65Kategorien verliehen, darunter beispielsweise Fruit Beer, SessionBeer oder New Style Lager. "Damit reagieren wir auf die Wünsche derBrauereien nach noch stärkerer Akzentuierung bei den einzelnenBierstilen", erläutert Oliver Dawid.Wegen der Rekordbeteiligung wurde auch das internationaleExperten-Team vergrößert: 144 Jury-Mitglieder und damit 11 mehr alsim vergangenen Jahr, überwiegend Braumeister, Bier-Sommeliers undausgewiesene Bierkenner aus 32 Ländern werden am 12. Oktober in einerBlindverkostung die 2.344 verschiedenen Biere bewerten. Verkostetwerden die Biere so wie auch der Konsument Bier erlebt: nach reinsensorischen Kriterien wie Farbe, Schaum, Geschmack oder Geruch. Inkleinen Schlucken wird das Bier von den Verkostern natürlich auchgetrunken, denn nur so kann der "Körper" des Bieres im sogenanntenAbgang bewertet werden: Rezenz, Vollmundigkeit und Hopfenaroma. "Umeine häufig gestellte Frage zu beantworten: Mehr als 2 - 3 Halbetrinken unsere Juroren über den Tag verteilt bei der Verkostungsicher nicht", bekräftigt Dawid.Gold, Silber und Bronze werden beim European Beer Star nur jeweilseinmal je Kategorie vergeben - anders als bei anderen Wettbewerben.Damit zählt der European Beer Star zu den härtesten Wettbewerben derWelt - entsprechend begehrt sind die Auszeichnungen, die sich zumeistauch in den Verkaufszahlen wiederspiegeln, weiß VerkostungsleiterBuscham: "Wir hören jedes Jahr von Brauereien, dass eingold-prämiertes Bier binnen kürzester Zeit ausverkauft war."Bekannt gegeben werden die Preisträger am 14. November auf derMesse BrauBeviale in Nürnberg.Pressekontakt:Alexander Herzog, Tel. ++49 8168 42 999 59 o. ++49 160 94567 521alexander.herzog@imago87.deOriginal-Content von: Private Brauereien Bayern e. V., übermittelt durch news aktuell