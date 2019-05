Rekord: Barbara Schöneberger gibt zum fünften Mal ESC-Punkte aus Deutschland bekannt - live von der Hamburger Reeperbahn

Hamburg (ots) - Der ESC-Abend im Ersten: Sonnabend, 18. Mai, ab20.15 UhrEs ist ein neuer Rekord: Zum fünften Mal gibt Barbara Schönebergerlive im ESC-Finale die Punkte aus Deutschland bekannt - so oft hatnoch niemand vor ihr diese Aufgabe als deutsche "Spokesperson"übernommen. 2015, beim ESC-Finale aus Wien, nannte BarbaraSchöneberger in der größten Musikshow der Welt noch diezusammengezählte Wertung der nationalen Jury und derTV-Zuschauerinnen und -Zuschauer. Die letzten drei Jahre - in denFinalen aus Stockholm, Kiew und Lissabon - verriet sie, wem alleindie deutsche Jury des Eurovision Song Contests ihre "twelve points"gegeben hatte. Mit der Jurywertung wird sich Barbara Schöneberger amSonnabend, 18. Mai, auch im Finale aus Tel Aviv melden - zum fünftenMal live geschaltet von der Hamburger Reeperbahn.Dort moderiert sie ab 20.15 Uhr den "ESC - Countdown für TelAviv", ab 0.45 Uhr die "ESC - Grand Prix Party". Die beiden Showsrahmen im Ersten die Übertragung des ESC-Finales aus Israel ein.Musikalische Gäste sind Christopher, Sarah Connor, Alexa Feser,Stefanie Heinzmann, Laing, Annett Louisan, Milow, Michael Schulte undNico Santos. Vier von ihnen - Annett Louisan, Nicola Rost von"Laing", Nico Santos und Michael Schulte - gehören in diesem Jahr zurnationalen ESC-Jury. Fünfter ist Musikmanager, -verleger und-Labelgründer Joe Chialo.Carlotta Truman und Laurita, die für Deutschland beim diesjährigenESC als Duo "S!sters" an den Start gehen, werden in Schalten aus TelAviv in beiden Sendungen Barbara Schöneberger schildern, wie sie denpackenden Wettbewerb vor Ort erleben.Die Jury-Wertungen haben beim ESC das gleiche Gewicht wie diePublikums-Votings. Letztere werden seit 2016, als dieserAbstimmungsmodus eingeführt wurde, am Ende der Show für alle Länderzusammen ausgewertet und nach der Bekanntgabe der Juryergebnissegenannt.Das Erste überträgt das ESC-Finale am 18. Mai ab 21.00 Uhr live,ebenso ONE (mit eingeblendeten Social-Media-Tweets) und die DeutscheWelle (DW). Online ist die Show auch auf eurovision.de zu sehen.Peter Urban kommentiert.Informationen zum Eurovision Song Contest finden Sie im Internetunter www.eurovision.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell