Reizdarm: In vielen Fällen hilft eine Ernährungsumstellung (FOTO)

Sie werden über Monate von Bauchschmerzen und Blähungen mitDurchfall oder Verstopfung geplagt: Bis zu 16 Prozent derBundesbürger klagen über hartnäckige Verdauungsbeschwerden. In vielenFällen finden Ärzte nichts Auffälliges - beim sogenanntenReizdarmsyndrom funktioniert etwas nicht richtig, man weiß aber nichtwarum. In vielen Fällen hilft eine Ernährungsumstellung, wie Expertenim Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erläutern. "Wir konntenzeigen, dass 70 Prozent der Reizdarmpatienten auf Nahrungsmittelreagieren", sagt Professor Detlef Schuppan, Leiter des Instituts fürTranslationale Immunologie an der Uniklinik Mainz. "Davon reagierenrund 50 Prozent auf Weizen, weitere 20 bis 30 Prozent auf Milch, Sojaund Hefe empfindlich." Die Symptome träten meist erst Stunden nachdem Essen auf. Schuppan empfiehlt Betroffenen, pragmatischvorzugehen: "Etwa eine reizarme Reis- oder Kartoffeldiät, die Öl undKochsalz enthält, über drei Tage hinweg. Bessern sich dieBeschwerden, kann man von einer Nahrungsmittelreaktion ausgehen undsystematisch testen, was einem nicht guttut."Bevor man in Eigenregie bestimmte Lebensmittel weglässt, sollteman laut Dr. Reiner Ullrich von der Charité in Berlin aber unbedingteinen Arzt aufsuchen: Zunächst müsse eine Zöliakie und andereDarmerkrankungen als Ursache ausgeschlossen werden, am besten durcheine Untersuchung durch einen Gastroenterologen.