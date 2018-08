Leipzig (ots) - Die Pferdesportfreunde aus der Lebkuchenstadtgewannen souverän den diesjährigen "MDR-Vereinssommer" und damit eineSiegprämie von 5000 EUR für ihren Verein.Bei knapp 7500 Einwohnern 1904 Unterstützer zu mobilisieren undüber Stunden mit tollem Programm bei 39 Grad aufs Gelände zu locken,ist eine herausragende Siegerleistung der Vereinsfreunde. Platz Zweibelegen die "Energy Diamonds" - ein Showtanzverein aus Altenburg, der1665 Unterstützer bei Gluthitze auf dem Marktplatz versammeln konnte.Platz Drei teilen sich der Hettstedter Fanfarenzug und der "Tae KwonDo Club Aken" mit jeweils 1138 Unterstützern.Gewinner sind aber alle zehn Vereine, die imMDR-Nachmittagsfernsehen zehn Tage lang eine Live-Bühne bekamen. Siekonnten ihre Leidenschaft und ihr überragendes ehrenamtlichesEngagement in "MDR um 2" und "MDR um 4" mit einem großen Publikumteilen.Die Pulsnitzer erhalten neben dem "Belantis"-Scheck von 5000 Euronoch 44 Freikarten für den Freizeitpark dazu. Dem Zweitplatziertenaus Altenburg winken 22 Freikarten für "Belantis".Redaktionsleiter Andreas Fritsch: "Wir sind überwältigt von dergroßen Resonanz unserer Sommeraktion und haben tolle Vereine ausvielen Regionen Mitteldeutschlands kennen- und schätzen gelernt. VonAken bis Zappendorf: Mit unserem Vereinssommer wollten wir die tolleArbeit der Ehrenamtlichen ins Schaufenster rücken und Danke sagen."Das MDR-Nachmittagsprogramm widmete sich vom 30. Juli bis zumheutigen Freitag, 10. August, dem vielfältigen Vereinsleben imSendegebiet. Egal, ob Sportverein, Briefmarkensammler, Tanzvereinoder Karnevalisten, fast neuntausend Unterstützer würdigten dasehrenamtliche Engagement ihrer Vereine.Janett Eger und Gesine Schöps waren in Sachsen, Sachsen-Anhalt undThüringen unterwegs. Sie besuchten am 30. Juli dieMotorrad-Enthusiasten der Jawa-Freunde aus Magdeburg. Weiter ging esmit dem Greizer Theaterherbst, dem Zappendorfer Carneval Verein, demImkerverein "Unstruttal Nebra und Umgebung" sowie dem HettstedterFanfarenzug. In der zweiten Vereinssommer-Woche stellten sich dieBriefmarkensammler aus Gotha, der Reit- und Fahrverein Pulsnitz, der"Tae Kwon Do Club Aken", das Showtanzprojekt "Energy Diamonds" vomAltenburger Sportclub 2000 und die Eishockeyfreunde vom ESV Chemnitzvor.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Margit Parchomenko,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell