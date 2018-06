Reiseziele 2018: Mit Diabetes um die Welt (FOTO)

Leverkusen (ots) -Harar, Oahu, Tblisi oder Tétouan? Die Reisetipps für 2018 vonNational Geographic (1) sind vielfältig, exotisch - und auch fürMenschen mit Diabetes kein Problem. Dr. Thorsten Siegmund istDirektor des Diabetes-, Hormon- und Stoffwechselzentrums am IsarKlinikum München und wird von seinen Patienten regelmäßig auf daskorrekte Diabetes-Management im Urlaub angesprochen. Er verrät:"Menschen mit Diabetes können reisen wie gesunde Menschen auch - waszählt, ist eine gute Vorbereitung." Dabei hilft zum Beispiel diekostenlose Diabetes-Airline-Checkliste von Ascensia Diabetes CareDeutschland. Sie gibt eine Übersicht über die Diabetes-Services anBord von 16 Fluggesellschaften und unterstützt so Menschen mitDiabetes bei ihrer Urlaubsplanung. Weitere Tipps, wie sich dieTop-Destinationen fast ohne Einschränkung genießen lassen, kennt Dr.Siegmund.Auf in neue Abenteuer - mit der richtigen VorbereitungAbenteuerurlaub wird immer populärer und so stehen exotischeDestinationen auch bei vielen Menschen mit Diabetes auf der Liste: ObCamping im Seoraksan Nationalpark in Südkorea, Backpacking auf dem600 Kilometer langen Jordan Trail quer durch Jordanien oder einRoadtrip zu den besten Surfspots auf Hawaii - der Diabetes muss dabeilaut Dr. Siegmund kein Hindernis darstellen. "Natürlich sollte ichmich im Vorfeld immer fragen: Welcher Urlaub passt zu mir?Überfordert mich mein Diabetes-Management bei dieser Art von Reise?Oft reicht es schon, die eigene Persönlichkeit und die eigenen Kräftegut einschätzen zu können, um das Handicap Diabetes zu minimieren."Wer angesichts der vielen neuen Eindrücke zu Vergesslichkeit neigt,dem helfen zum Beispiel die individuellen Erinnerungsmöglichkeitender Contour Diabetes App dabei, zur richtigen Zeit den Blutzucker zumessen oder an die Einnahme von Medikamenten zu denken. Die Funktion"Meine Muster" erkennt außerdem wenn sich auf Reisen die täglichenGewohnheiten ändern, und warnt den Nutzer bei kritischen Werten."Beim 'Urlaub on the road' ist außerdem ein großer Vorrat anMedikamenten und ggf. Insulin Pflicht, am besten aufgeteilt aufmehrere Gepäckstücke, falls eines verloren gehen sollte", betont derExperte. "Das Insulin aber niemals im aufgeheizten Auto lagern - fürsZelt oder den Roadtrip gibt es in der Apotheke kleine Kühlboxen oder-taschen." Wer den Reisetrends 2018 in das subtropische KlimaMadagaskars oder Marokkos folgt, muss sich dagegen keine Sorgenmachen: "Insulin ist stabiler als häufig vermutet - kurzfristigeTemperaturen bis 40°C sind meist kein Problem. Nur gefrieren solltees nicht. Wer also stattdessen nach Kanada ins arktische Labradorreist, sollte sein Insulin nah am Körper tragen." Für Flugreisenzeigt die Diabetes-Airline-Checkliste, wie Insulin bei verschiedenenFluggesellschaften transportiert werden kann, welches Equipment anBord mitgeführt wird und welche weiteren Services dieunterschiedlichen Fluggesellschaften für Menschen mit Diabetesanbieten.Learning by EatingIn exotischen Regionen wie Mexiko, Argentinien oder Kambodscha istdie landestypische Küche häufig eine eigene Attraktion. Von scharfen,fettigen und kohlenhydratreichen Gerichten wird Menschen mit Diabetesüblicherweise abgeraten - Dr. Siegmund sieht das gelassen: "Im Urlaubgilt die Faustregel 'Learning by Doing'. Natürlich lassen sichMahlzeiten, die man nicht selbst zubereitet, schwieriger einschätzen.Menschen mit Diabetes können den Urlaub trotzdem kulinarischgenießen, wenn sie häufiger ihren Blutzucker kontrollieren undeinfach ausprobieren, was sie gut vertragen." Dabei ist es wichtig,sich auf die gemessenen Werte hundertprozentig verlassen und diesedann richtig interpretieren zu können. Hier kann sich das ContourNext One Blutzuckermesssystem (BZMS) als hilfreicher Reisebegleitererweisen: Die besonders genauen Messwerte (2,3) werden automatischvom Blutzuckermessgerät in die Contour Diabetes App übertragen undlassen sich dort u.a. um Angaben zu eingenommenen Kohlenhydratensowie Fotos der Mahlzeiten ergänzen. Übersichtliche Grafiken zeigendann schnell Zusammenhänge auf, die Mustererkennungsfunktionanalysiert den Blutzuckerverlauf außerdem auf wiederkehrende Musterund Trends. Sind die Werte z. B. immer nach dem Abendessen hoch, wirdder Anwender darüber informiert und auf mögliche Ursachen und Tippszur Verbesserung des Blutzuckerverlaufs aufmerksam gemacht.Bewegte Städte-ImpressionenWer einen spontanen Kurzurlaub plant, dem seien in diesem JahrWien, Malmö und Dublin sowie Friesland (Niederlande) als europäischeKulturhauptstadt 2018 empfohlen. Für Städtetrips in Übersee lohnensich Cleveland (Ohio) und die australische Trendstadt Sydney. FürCityreisen gilt besonders für Menschen mit Diabetes: Die körperlicheAnstrengung, eine ganze Stadt zu Fuß zu erkunden, sollte nichtunterschätzt werden. "Neben ausreichend Flüssigkeit undKohlenhydraten sind bequeme, bereits eingelaufene Schuhe ein Muss.Abends im Hotel sollten dann unbedingt die Füße auf Blasen oderkleine Verletzungen kontrolliert werden", rät Dr. Siegmund. "Wie vorsportlichen Aktivitäten auch empfiehlt es sich außerdem, die Tour miteinem leicht erhöhten Blutzuckerspiegel zu starten und unterwegshäufiger zu messen." Das smartLIGHT-Farbsignal am Contour Next OneBZMS gibt darüber hinaus direkt in grün, gelb oder rot Feedback, obdie gemessenen Werte im Zielbereich liegen, sodass Anwender dieseauch unterwegs schnell einordnen und entsprechend reagierenkönnen.(*)Mehr zu den besonders messgenauen Blutzuckermesssystemen derContour Next Reihe erhalten Sie unterhttps://diabetes.ascensia.de/produkte/blutzuckermessgeraete oder beimAscensia Diabetes Service unter der kostenfreien Service-Hotline0800/5088822.Über Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Carespezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabeiunterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und einehöhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationenund Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaueSysteme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschiedim täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour NextBlutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittlicheTechnologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mitDiabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagierenuns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und dieWeiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in derDiabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischenFachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, umsicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards anPräzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeitgewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größterIntegrität führen zu können.Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von BayerDiabetes Care an Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Die Produktevon Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länderverkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt mehr als 1.700Mitarbeiter in 33 Ländern.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unterwww.diabetes.ascensia.de.Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unterwww.diabetes.ascensia.de/aktuelles/news.Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Markender Ascensia Diabetes Care Holdings AG.Vertrieb der Contour Next Blutzuckermessgeräte AlleBlutzuckermessgeräte der Contour Next Generation können von Menschenmit Diabetes über den Ascensia Diabetes Service unter 0800/50 88 822,auf www.diabetes.ascensia.de sowie per E-Mail (info@ascensia.de)gegen Beantwortung und Zurücksendung eines Fragebogens kostenfreibestellt werden. Weitere Informationen zu den Geräten erhalten Sieauch in Apotheken und dem Fachhandel.Quellen:(1) National Geographic / Kennedy Duckett M. Places You Need ToVisit In 2018. Online verfügbar unter: http://ots.de/0XzK2N (Stand:Mai 2018).(2) BS EN ISO 15197:2015-12. Testsysteme für dieIn-vitro-Diagnostik-Anforderungen an Blutzuckermesssysteme zurEigenanwendung bei Diabetes mellitus; Beuth Verlag, Berlin; Dezember2015.(3) Christiansen M et al. "A new, wireless-enabled blood glucosemeter (...)", Posterpräs., ATTD, 02/2016; Mailand, Italien.(*)Voreingestellter Zielbereich im Contour Next OneBlutzuckermessgerät, individuelle Zielbereiche nur über die ContourDiabetes App einstellbar.Ihre Ansprechpartnerin:Nadine Dengel, PR & Communications ManagerTel. +49 214 322 94549E-Mail: nadine.dengel@ascensia.comOriginal-Content von: Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell