Reiseziel Oman: Zahl der Fluggäste von deutschen Flughäfen seit 2010 verdoppelt

Wiesbaden (ots) - 141 000 Fluggäste reisten im Jahr 2019 von den 24 größtenVerkehrsflughäfen in Deutschland per Direktflug in den Oman. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat sich damit die Zahl derFluggäste in das Sultanat Oman seit 2010 (69 000 Fluggäste) etwa verdoppelt. DerOman war das diesjährige Partnerland der Internationalen Tourismus-Börse inBerlin (ITB), die wegen einer möglichen Ausbreitung des neuartigen Coronavirusabgesagt wurde.Der Oman gilt auf der arabischen Halbinsel als hochwertiges Reiseziel abseitsdes Massentourismus. Zum Vergleich: 2019 reisten 1,8 Millionen Fluggäste von dengroßen deutschen Flughäfen in die Vereinigten Arabischen Emirate. DasNachbarland Omans verfügt mit Dubai und Abu Dhabi über gleich zweiGroßflughäfen. Dubai war dabei Ziel von rund 1,3 Millionen Flugpassagierinnenund -passagieren, Abu Dhabi von rund 455 000 Fluggästen.Zu berücksichtigen ist dabei, dass ein Teil der Fluggäste die beiden Flughäfenals Umsteigeort nutzt. Laut Dachverband der internationalen Verkehrsflughäfen(Airport Council International, kurz ACI) war der Flughafen Dubai 2017 mit 88Millionen Passagierinnen und Passagieren der drittgrößte Flughafen der Welt. Erist vor allem ein Luftfahrt-Drehkreuz für Fluggäste, die nach Ost- undSüdostasien, Indien und Australien reisen.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sindim Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.dezu finden.