Reisezeit nutzen: 5 Tipps fürs produktive Arbeiten unterwegs (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) -Als erfahrene "Arbeitsnomadin" stellt Edition F-Gründerin Noraallen Einsteigern ihre persönliche Checkliste vor.Zugticket zu Hause liegen gelassen, Akku leer und genau diese eineSache nicht eingepackt, die man jetzt wirklich bräuchte? Alsvielreisende Bloggerin hat Edition F-Gründerin Nora eine Checklistezusammengestellt, mit denen eine Geschäftsreise auch unter Zeitdruckentspannt und produktiv verläuft.1. Übergabe und Erreichbarkeit im Büro abklärenAls Firmengründer/in ist man eigentlich immer unterwegs.Begegnungen mit anderen Menschen an neuen Orten machen das Lebenspannender, aber häufiges Reisen kann auch anstrengend sein. Deshalbist ein letzter Check im Büro der erste Schritt zur erfolgreichen undentspannten Geschäftsreise. Ist eine Abwesenheitsnotiz eingestellt?Sind alle wichtigen Dinge an das Team übergeben? Haben alleAnsprechpartner oder Kunden einen Kontakt, den sie im Notfallansprechen können? Sofern Übergabe und Erreichbarkeit genau geklärtsind, kann man sich auf anstehende Termine viel besser konzentrieren.2. Reise Apps nutzenFür den Fall, dass wichtige Reisedokumente doch im Büro vergessenwerden, kann man diese vorsichtshalber per E-Mail an sich selbstschicken. Damit die Reisedokumente unterwegs immer verfügbar sind,kann man auch eine Reise App, zum Beispiel den DB Navigator, nutzen.Hier kann man sich einfach registrieren, das Onlineticket ablegen undnoch vieles mehr. Auch die eigene BahnCard kann im DB Navigatorhochgeladen werden, so dass man sie immer mobil dabei hat.3. Die richtigen Aufgaben für unterwegs mitnehmenNicht alle Arbeiten lassen sich während der Reisezeit erledigen.Für alle, die unterwegs konkrete Aufgaben abarbeiten wollen, lohnt essich, diese bereits vorher zu strukturieren. Auf Reisen sind schonArtikel für unseren Blog entstanden, die im Büro so nie geschriebenworden wären. Kostenloses WLAN unterwegs nutzen zu können, ist ideal.Um aber dennoch auf Nummer sicher zu gehen, kann man notwendigeDokumente und Dateien schon vorher auf den Laptop laden.4. Die perfekte Packliste kreierenJeder hat natürlich seine persönliche Masterliste für längereGeschäftsreisen. Auf meiner Packliste stehen immer dieReisedokumente, Kopfhörer, Ladegeräte und Ohropax, aber auchZeitschriften oder Zeitungen, ein kleines Kissen, Obst und Wasser.Fällt einem während oder nach dem Trip etwas ein, sollte man dieListe am besten sofort ergänzen, damit sie von Reise zu Reise besserwird. Idealerweise nutzt man dafür eine App, wie zum BeispielEvernote.5. Gute Musik und Unterhaltung dabei habenEgal wie kurz oder lang die Fahrt ist: mindestens eine richtiggute Playlist darf unterwegs nicht fehlen. Hörbücher und gutePodcasts sind auch eine tolle Reisebegleitung. Ab sofort bietet dieDeutsche Bahn (DB) über das ICE Portal kostenlose, monatlichwechselnde Hörbücher, aber auch eine kostenlose Film- undSerienauswahl an.Noras vollständiger Artikel sowie ihre persönlichen Erfahrungenzum Thema Arbeiten in der Bahn sind hier nachlesbar:http://ots.de/JVDFzSeit dem 1. Januar können alle Reisenden im ICE das kostenloseWLAN nutzen. Ganz gleich also, ob sie in der 1. oder 2. Klassereisen, das Internet via WLAN steht kostenfrei allen DB-Kunden zurVerfügung. Für Fragen zum neuen WLAN-Angebot hat die DB dieServicenummer 0800 0194194 eingerichtet (täglich von 6:00 bis 22:00Uhr kostenfrei erreichbar). Weitere Informationen zum WLAN und zurverbesserten Qualität des mobilen Telefonierens im DB Fernverkehrfinden Sie unter: http://www.deutschebahn.com