Reiseverband fordert Übergangszeit bei neuem Insolvenzrecht

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Reiseverband DRV hat vor zusätzlichen Belastungen der Branche durch die geplante Neuregelung bei Veranstalterpleiten gewarnt.



Zwar zeigten die Eckpunkte einen geeigneten Ansatz zum besseren Verbraucherschutz, sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig am Mittwoch. Er wies aber auf schwierige wirtschaftliche Lage der Reiseveranstalter aufgrund der Corona-Pandemie hin. "Eine erweiterte Absicherung stellt eine zusätzliche erhebliche finanzielle Herausforderung für die Reiseveranstalter dar, die kurzfristig nur schwer zu lösen sein wird."

Fiebig forderte daher "einen maßvollen Übergang vom alten ins neue System, den die Reiseunternehmen bewältigen können." Als Lehre aus der Thomas-Cook-Pleite will die Bundesregierung Reisende bei Insolvenzen künftig mit einem Fonds absichern. Nur Veranstalter, die in diesen gemeinsamen Topf einzahlen, sollen künftig noch Pauschalreisen anbieten. Einen entsprechenden Vorschlag des Bundesjustizministeriums nahm das Kabinett am Mittwoch an.

Derzeit können Versicherer von Reiseanbietern ihre Haftung für Erstattungen auf 110 Millionen Euro pro Geschäftsjahr begrenzen. Bei der Thomas-Cook-Pleite hatte diese Summe nicht gereicht, um die Forderungen der betroffenen Urlauber zu 100 Prozent zu begleichen. Die Bundesregierung entschied sich, finanziell einzuspringen./mar/hrz/DP/jha