Reiseveranstalter HEROLÉ antwortet auf die Fridays For Future

Dresden (ots) - Seit August 2019 gleicht HEROLÉ Reisen seinenCO2-Fußabdruck aus. Gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation"Wilderness International" schützt der DresdnerSpezial-Reiseveranstalter für Klassenfahrten mehr als 5000 m2einzigartige temperierte Regenwaldgebiete in Westkanada. Darüberhinaus verpflichtet es sich dazu, für jede Klassenfahrt, die in 2020durchgeführt wird, ein Waldstück in Klassenzimmergröße (ca. 64m2) zuschützen - den "HEROLÉ Forest For Future". Damit leistet dasUnternehmen freiwillig einen Beitrag zum Klimaschutz."Wir wollen als Reiseveranstalter für Klassenfahrten mit unseremEngagement für den Klimaschutz ein Zeichen setzen und andereinspirieren. Daher ist es uns besonders wichtig ganzheitlich zudenken, das heißt zum einen Naturraum für die Zukunft zu schützen undzu erhalten, zum anderen aber auch Umweltbildungsprojekte fürJugendliche im Rahmen der Klassenfahrten anzubieten", sagt dergeschäftsführende Gesellschafter von HEROLÉ Reisen, Carsten Herold.Das Unternehmen hat sich sehr lange und intensiv mit dem ThemaNachhaltigkeit auseinandergesetzt. Mit "Wilderness International" hatHEROLÉ eine Organisation gefunden, die den Ansprüchen gerecht wird.Für das Betriebsjahr 2018 wurde ein Sachbericht zur CO2-Bilanz vonHEROLÉ in Zusammenarbeit mit Wilderness International erstellt. DieSumme der CO2-Emissionen von HEROLÉ betrug für 2018 insgesamt 546 tCO2e. Dementsprechend verpflichtet sich das Unternehmen 5.248 m2unberührten Regenwald an der Westküste Kanadas auf Dauer zu schützen.Unter dem Motto "Eine Klassenfahrt - Ein Klassenzimmer Regenwald"sollen im Jahr 2020 insgesamt über 250.000 Quadratmeter Regenwald inKanada geschützt werden. Schulklassen, die Ihre Klassenfahrt beiHEROLÉ buchen, nehmen automatisch an der Aktion teil. Einezusätzliche Spende von 15 Euro durch die Klasse selbst genügt, um dieBilanz auf 100% zu erhöhen und klimaneutral zu verreisen. Außerdemerhält die Klasse eine Urkunde mit den Geokoordinaten des durch ihrenBeitrag geschützten Waldstücks.Pressekontakt:Frau Valeska NeubertHEROLÉ Reisen GmbH|Sosaer Straße 11|01257 DresdenTel.: +49 351 888789-42 | Mail: valeska.neubert@herole.deOriginal-Content von: Herolé Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuell