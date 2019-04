Reisetrends für den Oster-Urlaub: Deutsche verreisen länger über Ostern, neue Trendziele hoch im Kurs (FOTO)

Hamburg (ots) -Flugbuchungsdaten des Online-Reiseportals Opodo verraten: Waren2018 noch dreitägige Kurztrips im Frühling angesagt, bietet sich 2019ein ausgedehnter Osterurlaub an. Im Schnitt verreisen deutscheUrlauber dieses Jahr sieben Tage im Ostermonat. Neue Trendziele sindhoch im Kurs.Ostern rückt näher, und damit für viele Deutsche auch die Option,einen Frühlingsurlaub unterzubringen. Karfreitag und Ostermontag alsbundesweite Feiertage lassen sich durch einen Trip in die Ferne idealnutzen. Blieb es im Jahr 2018 für die meisten Urlauber bei einemsolchen dreitägigen Kurztrip, so darf es im aktuellen Kalenderjahrauch gerne etwas üppiger sein: Deutsche Urlauber, die 2019 imOstermonat April verreisen, haben sich mit einer Reisedauer vondurchschnittlich sieben Tagen etwas mehr Zeit im Kalender für ihrenFrühlingsurlaub reserviert.Doch wohin zieht es die Reisenden? Neben Trendzielen wieHeraklion, Neapel oder Alicante entspannen deutsche Urlauber auchgerne in Metropolen wie Barcelona, Istanbul oder London. Dauerbrennerbleibt Palma de Mallorca.Die beliebteste Reisedestination der Deutschen für den Ostertrip2018 war Palma de Mallorca - das hat sich auch 2019 nicht geändert.London und Istanbul bleiben in den Top 3.Das sind 2019 die Top 20 Destinationen der Deutschen für denOsterurlaub:1. Palma de Mallorca2. Istanbul3. London4. Antalya5. Barcelona6. Lissabon7. Rom8. Dublin9. Malaga10. Berlin11. Wien12. Budapest13. Tel Aviv14. Bangkok15. Athen16. Teneriffa17. Mailand18. Hamburg19. Stockholm20. ParisBerlin und Hamburg sind die beliebtesten Ziele für einenOsterurlaub innerhalb von Deutschland. Jedoch rutschten die beidenDestinationen im Jahr 2019 etwas ab - war Berlin 2018 noch auf dem 8.Platz zu finden, ist die deutsche Hauptstadt 2019 auf Platz 10abgerutscht. Hamburg rutschte von Platz 16 im Jahr 2018 auf Platz 18im Jahr 2019 ab.Viel Bewegung in den Top 20 - Trend-Destinationen im AufwindWährend 2018 Amsterdam und Thessaloniki noch in den Top 20eingereiht waren, sucht man die beiden Metropolen im Ranking 2019vergeblich. Stattdessen sind nun Stockholm und Tel Aviv bei denTop-Reisezielen dabei. 51 Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahrkann Tel Aviv aufweisen. Auch Trendziele wie Neapel, Alicante oderBudapest sind im Kommen. Den meisten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahrweist das Reiseziel Ibiza auf.Das sind die Zuwachsraten der aktuellen Trend-Destinationen imVergleich zu 2018:Ibiza +263%San Francisco +169%Bologna +160%Korfu +150%Antalya +126%Mallorca +109%Kreta +95%Kiew +92%Istanbul +92%Split +87%Budapest +74%Neapel +73%Alicante +69%Bali +64%Kopenhagen +57%Tel Aviv +51%Ägypten - Hurghada +40%Sri Lanka +38%Portugal - Faro +36%New York City +36%* Für die Studie wurden alle Flüge ausgewertet, die zwischen dem1. Januar 2018 und dem 17. Februar 2018 sowie zwischen dem 1. Januar2019 und dem 17. Februar 2019 auf Websites von eDreams ODIGEO gebuchtwurden. Als Osterurlaub galten für 2018 Reisen zwischen dem 15. Märzund dem 15. April, für 2019 Reisen zwischen dem 1. April und dem 30.April.Pressekontakt:Burson Cohn & Wolfe GmbHAngela SchuberthTel.: 069 - 23809 27Mail: edreamsodigeo@bm.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell