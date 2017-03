Reisetrends: 42 Prozent der Ferienhausurlauber bleiben in Deutschland / Fischland-Darß-Zingst und die Kanaren sind die Trendreiseziele

Frankfurt (ots) - Ein Plus für Deutschland: Satte acht Prozentkonnte das beliebteste Reiseland der Deutschen 2016 in der Gunst derFerienhausurlauber hinzugewinnen. Nicht die Angst vor unwägbarenSicherheitslagen im Ausland, sondern Ausstattung und Qualität derheimischen Feriendomizile wurden als wesentliche Treiber für dieseEntwicklung erfasst. Reiseziele am Meer sind dabei weiterhin ambeliebtesten, so die aktuelle Ferienhaus-Urlaubsanalyse vonFeWo-direkt, Deutschlands führendem Ferienhausportal. Für Deutschlandrückte die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst stärker in den Fokus. Imeuropäischen Ausland waren die Kanarischen Inseln Gewinner desJahres. Bei den Festland-Zielen sind die italienische Lombardei unddie französische Normandie Regionen im Aufwind.Deutschland: Ferienhaus-Tourismus macht nochmals Sprung nach obenDass deutsche Ferienhausurlauber gern im eigenen Land verreisen,zeigt sich auch 2016 deutlich. Knapp jeder zweite Urlauberhierzulande (42 Prozent) verbrachte seine Ferienzeit im vergangenenJahr in heimischen Gefilden, ein Anstieg um acht Prozent im Vergleichzum Vorjahr. Dabei punktete vor allem die Unterkunft an sich: DieQualität der Ferienhäuser und Ferienwohnungen sowie deren Ausstattungsind für ein Drittel der Urlauber wichtige Entscheidungskriterien.Ausschlaggebend für jeden dritten Urlauber sind zudem die gutenErfahrungen, die diese bereits mit dem Domizil machten und dierelativ kurze Anreise. Ihre Entscheidung, den Urlaub in Deutschlandverbringen zu wollen, begründeten lediglich 13 Prozent der Befragtenmit der Angst vor einer unsicheren Lage oder Terrorgefahr im Ausland.WLAN statt Parkplatz - die richtige Ausstattung ist wichtigAuch die weiteren Daten der Studie belegen, dass die Ausstattungein wichtiges Thema für Ferienhausurlauber ist - mittlerweile sogarwichtiger als der Mietpreis. So kletterte diese bei denAuswahlkriterien für das Ferien-Zuhause innerhalb eines Jahres vomfünften auf den dritten Platz, gleich hinter Lage und Urlaubsregion.Damit wurde das Entscheidungsmerkmal Miete, wenn auch nur knapp, aufden vierten Rang verwiesen. Dass die Feriengäste Wert auf eine guteAusstattung legen, zeigte sich auch bei der Frage nach denPräferenzen, wenn es um den Komfort geht: 89 Prozent der Befragtenwählten am liebsten ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung mit dreibis vier Sterne-Standard (guter bis gehobener Komfort). Bei derAusstattung selbst lag WLAN, wie schon in den Jahren zuvor, vorn - 88Prozent möchten auch im Urlaub auf ihr mobiles Leben nichtverzichten. Da verliert selbst das Auto an Stellenwert: Lag derParkplatz für das Gefährt im Vorjahr noch vor dem drahtlosenNetzwerk, verlor er 2016 an Bedeutung und rutschte in der Wichtigkeitfür die Urlauber mit 85 Prozent sogar noch hinter die Terrasse (86Prozent).Zehn-Jahres-Trend: Statt klein und gemütlich heute groß undkomfortabelVor zehn Jahren galt noch das Credo "klein und gemütlich". Heutesind großzügigere Domizile mit mehr Schlafzimmern gefragt. Gemäß derFerienhaus-Urlauberanalyse von 2007, die Daten aus dem Jahr 2006berücksichtigte, wählten mehr als zwei Drittel der Urlauber einFerienhaus oder eine Ferienwohnung mit 41 bis 80 Quadratmeter Fläche,während nur knapp neun Prozent Domizile mit über hundertQuadratmetern buchten. Dagegen verbrachte 2016 nur noch etwa dieHälfte der Befragten ihren Urlaub auf 41 bis 80 Quadratmetern,während sich mehr als doppelt so viele wie 2006 auf einer größerenFläche von über 100 Quadratmetern entspannten (20 Prozent). KeinWunder, werden Ferienhäuser oder Ferienwohnungen vor allem fürFamilienurlaube geschätzt (61 Prozent) und ein Großteil der Befragtenfährt mit Kindern im Alter von zehn bis 14 Jahren ins Ferienhaus, diesich über Privatsphäre freuen. Über die Hälfte der Familien verreistmit zwei bis drei Kindern (55 Prozent).Reiseziele: Kanaren sind Mallorca in Beliebtheit auf den FersenDie Top-Reiseziele in Deutschland sind nach wie vor Bundesländer,die einen Meereszugang haben. Mehr als zwei Drittel der Befragtenreiste 2016 in diese Regionen. Zudem verbrachte ein Drittel derDeutschlandurlauber seine Ferien auf einer Insel. Dabei waren Rügen,Usedom und die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst die Top3-Destinationen. Fischland-Darß-Zingst ist damit Gewinner unter denTop 10-Insel-Reisezielen Deutschlands, denn 2015 war es noch garnicht im Ranking dabei.Bei den europäischen Reisezielen war Spanien nach wie vor ambeliebtesten (24 Prozent), gefolgt von Italien (18 Prozent),Frankreich (13 Prozent), Österreich (8 Prozent) und den Niederlanden(8 Prozent). Mallorca war mit 31 Prozent bei den Ferienhausurlauberndie bestbesuchte, internationale Insel. Beim Zehn-Jahresrückblickzeigt sich übrigens, dass die Baleareninsel 2006 nur auf Platz dreider beliebtesten Regionen in Spanien kam. 2016 war zudem das Jahr derKanarischen Inseln: Angeführt von Teneriffa, Gran Canaria,Fuerteventura und Lanzarote buchte fast ein Viertel der deutschenInsel-Urlauber die sieben Inseln der Gruppe, wenn sie ins Auslandreisten. Spannende Entwicklungen gab es auch bei den europäischenFestland-Regionen: In Italien gelangte erstmals die Lombardei mitGardasee und Lago Maggiore unter die Top 5-Regionen, in Frankreichbevorzugten die Ferienhausurlauber Regionen, in denen die Strändeweniger überlaufen sind, aber immer eine frische Brise weht. Sobehauptete sich die Bretagne vor der Côte d'Azur (Provence) auf demersten Platz und festigte damit ihren steten Aufwärtstrend dervergangenen Jahre - 2006 landete diese Region noch auf Platz drei.Die Nachbar-Region Normandie legte erst im vergangenen Jahr zu undbelegt nun den dritten Platz. Erst danach folgten die südfranzösischeRegion Languedoc-Roussillon mit Mittelmeerküste und dem Zentralmassivund Aquitanien, die südwestliche Region an der Atlantikküste.Über die "12. FeWo-direkt Ferienhaus-Urlaubsanalyse 2017"Die "12. Deutsche Ferienhaus-Urlaubsanalyse" wurde von der dwifConsulting GmbH für FeWo-direkt durchgeführt. Im Dezember 2016 hatFeWo-direkt 5.250 Urlauber zu Themen wie Reisezielen, Reisezeit,Ausgaben und Qualität der Unterkünfte sowie im Hinblick auf ihreErfahrungen, Einstellungen und Wünsche befragt.Über FeWo-direktFeWo-direkt ist Deutschlands Nummer 1 in derOnline-Ferienhausvermietung. Pro Jahr suchen Millionendeutschsprachige Besucher auf www.fewo-direkt.de nach ihremUrlaubsdomizil. FeWo-direkt ist eine 100-prozentige Tochter desweltweiten Marktführers HomeAway, Inc. (www.homeaway.com). Unter derDachmarke HomeAway sind die führenden Ferienhausportale in Europa,Australien und Amerika vereint. Damit bildet die HomeAway-Familie einglobales Netzwerk für private Ferienhausvermieter und Urlauber. Mehrals zwei Millionen Feriendomizile in 190 Ländern stehen imHomeAway-Netzwerk weltweit zur Auswahl. Weitere Infos unterwww.fewo-direkt.dePressekontakt:Janina Roso, Tel.: + 49 (0) 69 - 80 88 - 40 92, FeWo-direkt, BaselerStraße 10, 60329 Frankfurt am Main, E-Mail: roso@fewo-direkt.dePressebüro FeWo-direkt, c/o public link, Steffi Jarosch, Tel.: + 49(0) 30 - 44 31 88 - 28, E-Mail: fewo-direkt@publiclink.deOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell