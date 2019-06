Reisetipps vom Hörakustiker: Mit dem Hörsystem ab in den Urlaub (FOTO)

Mainz (ots) -Meeresrauschen, Urlaubsmusik oder fremde Sprachen. Damit derUrlaub zum Erlebnis mit unvergesslichen Urlaubserinnerungen wird, istgutes Hören wichtig. Gerade im Urlaub werden die Ohren durch dieungewohnte Umgebung besonders gefordert. Für Hörsystem-Träger gilt esbei der Reiseplanung daher ein paar Dinge zu beachten, um auch infremder Umgebung richtig gut zu hören und den Minicomputer zuschützen.Der Vorab-Check und die AusrüstungVor der Urlaubsreise am besten die Hörgeräte beim Hörakustikereinmal routinemäßig auf "Herz und Nieren" prüfen lassen, um Problemenam Urlaubsort vorzubeugen. Zudem kann der Experte Auskunft darübergeben, inwieweit die Hörsysteme beim Schwimmen oder Baden getragenwerden können. Hörsystemträger erhalten dort auch Boxen, die vorSonne, Sand und Wasser schützen und gut geeignet sind, um dieHör-systeme im Urlaub sicher zu verwahren. Ausreichend Pflegemittelund ein weiches Putztuch gehören ebenfalls in die Reisetasche oderdas Bordgepäck. Einen Vorrat an Ersatzbatterien in den Koffer packenoder an den passenden Steckdosen-Stecker oder -Adapter für dieLadegeräte denken - je nachdem, wohin die Reise geht.Über den WolkenWer kennt es nicht, das Gefühl, wenn sich vor allem bei Start undLandung durch den raschen Höhenwechsel das Ohr scheinbar verschließtund sich Geräusche wie aus weiter Ferne anhören. Grund ist derWechsel des Luftdrucks. Ihn gleicht das Ohr normalerweise selbst aus.Für Flugreisende mit Hörsystem gilt: "Wer Bedenken hinsichtlich desDruckausgleichs bei Start und Landung hat, kann das Hörsystemwährenddessen kurz herausnehmen und danach wieder einsetzen", sagtMarianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker(biha). Übrigens: Einige Flughäfen verfügen über induktiveHöranlagen, die Sie beim Check-in beim Flughafenpersonal erfragenkönnen. Über die Möglichkeit, die Hörsysteme mit induktiven Anlagenzu verbinden und ob Ihr Hörsystem das kann, informiert ebenfalls derHörakustiker.Das Hörgerät vor Sonnenmilch und Nässe schützenEincremen vor dem Strandbesuch ist wichtig für die Haut.Hörsystemträger sollten jedoch darauf achten, Sonnenmilch nicht inKontakt mit dem Hörsystem zu bringen. Denn Cremes und Lotionen könnendie Mikrofone verstopfen und so zu schlechterem Hören führen oder daswertvolle Gerät schädigen. Daher gilt: erst cremen, dann wiedereinsetzen.Moderne Hörsysteme sind spritzwassergeschützt, bei zu viel Nässekann jedoch Wasser durch kleine Öffnungen an Mikrofon, Hörer und amBatteriefach in den Minicomputer eindringen und die Elektronikschädigen. Hörakustiker raten, das Hörsystem vor dem Badenherauszunehmen und in einem passenden Etui oder Behältnis an einemschattigen Ort aufzubewahren, denn auch zu viel Hitze über lange Zeitschadet ihm. Gelangen dennoch einmal Wasser oder Sand ans Hörsystem,empfiehlt es sich, dieses sofort vorsichtig mit einem weichen Tuchund einem speziellen Reinigungsmittel zu säubern und trocknen zulassen. Keinesfalls das Hörsystem föhnen oder auf einen Heizkörperlegen. Denn zu viel Wärme kann der Technik schaden. Ist man aufHörsysteme auch beim Baden angewiesen, gibt es spezielle wasserdichteHörsysteme.Pflege für das HörsystemAm Ende des Urlaubstages die Hörsysteme unbedingt über Nacht ineine Trockenbox legen, das Batteriefach öffnen und die Batterienherausnehmen. So kann eventuelle Feuchtigkeit ausdünsten. Ist dasHörsystem trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal ins Wasser gefallen,prüft am besten der Hörakustiker - in vielen Ländern als Audiologebezeichnet - am Urlaubsort das System auf seine Funktion. Er kann ambesten beurteilen, ob ein Schaden entstanden ist.Weitere Infos rund um gutes Hören und die Hörsystemversorgungfinden sich auf der neutralen Service-Seitewww.richtig-gut-hoeren.de.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Proble-men. Mit rund 6.600Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 Millionen Menschen inDeutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessender Hörakustiker in Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Fein-anpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.