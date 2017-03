Reisesicherheit konkret: Wie Studiosus seine Gäste über Risiken informiert

München (ots) - Das Thema Reisesicherheit steht in derTourismusbranche weiterhin hoch im Kurs, wie auf der ITB in BerlinAnfang März deutlich wurde. Auf dem ITB Kongress(www.itb-kongress.de) - dem führenden Think Tank der Branche - gab esbeispielsweise zahlreiche Veranstaltungen zu diesem Thema. Sodiskutierten Experten auf den Veranstaltungspodien die "Neuordnungtouristischer Destinationen" vor dem Hintergrund sich verändernderReiseströme oder lenkten den Blick auf das "Reisen in Zeiten globalerpolitischer Unsicherheit". Nah am Urlauber und seinen Bedürfnissengriff Studiosus das Thema auf. "Reisesicherheit konkret: Das erwartetder Kunde" hieß der Titel des traditionellen Studiosus-Gesprächs, dasder Marktführer bei Studienreisen bereits zum 32. Mal im Rahmen derweltgrößten Tourismusmesse durchgeführt hat.Homepage, Newsletter, Twitter: Aktive und offene Kommunikation aufallen KanälenBereits vor Jahren hat Studiosus ein umfassendesSicherheitsmanagement aufgebaut, das die aktuelle Sicherheitslageweltweit im Blick hat und sich auch um Themen wie Transport- undHotelsicherheit kümmert - ganz nach dem Motto "Prävention vorReaktion". Hierzu gehöre insbesondere eine offene und vollständigeInformation, wie Unternehmensleitungsmitglied Guido Wiegand beimStudiosus-Gespräch betonte.So erhalten die Gäste des Marktführers mit ihrer Reisebestätigungund laufend bis zum Reiseantritt aktualisierteSicherheitseinschätzungen der Studiosus-Länderexpertenbeziehungsweise des Auswärtigen Amtes. Sollten Veränderungen derSicherheitslage nach Reisebeginn eintreten, informiert derVeranstalter die Kunden über ihre Reiseleiter. Zudem veröffentlichtStudiosus seit August 2002 aktuelle Sicherheitshinweise auf seinerHomepage (www.studiosus.com/Informationen/Reisesicherheit). Im Jahr2016 publizierte der Veranstalter rund 300 Sicherheitsmitteilungen.Seit Februar 2003 versendet Studiosus außerdem regelmäßig alle imInternet veröffentlichten Meldungen auch als Newsletter per E-Mail.Aktuell haben rund 6.400 Reisebüros in Deutschland, Österreich undder Schweiz diesen Service abonniert. Und auch auf Twitter(www.twitter.com/StudiosusReisen) können Interessierte Studiosusfolgen und sich so über das Thema Reisesicherheit auf dem Laufendenhalten.Das Studiosus SicherheitsmanagementDas Sicherheitsmanagement von Studiosus umfasst alle Ebenen derPlanung und Durchführung der Reisen und wurde im Jahr 2004 erstmalsund seit dem fortlaufend nach der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 voneinem externen Gutachter zertifiziert. Ein Schwerpunkt stellt diekontinuierliche Analyse der Sicherheitslage in allen von Studiosusangebotenen Reiseländern dar. Dazu gehört unter anderem diefortlaufende Auswertung der Reise- und Sicherheitshinweise desdeutschen Auswärtigen Amts. Die Studiosus-Länderexperten sichten proJahr rund 1.500 Mitteilungen der Behörde. Informationen von lokalenAnsprechpartnern, Reiseleitern und Geschäftspartnern unterstützen siezusätzlich bei der Erstellung eines möglichst aktuellen unddifferenzierten Lagebilds. Weitere Informationen zumSicherheitsmanagement von Studiosus finden sich imNachhaltigkeitsbericht http://ots.de/xQjmd.Über die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Diehohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständigeInnovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. NebenStudienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenaheAngebote, wie zum Beispiel Eventreisen und Reisen für Singles, imProgramm. Im Jahr 2016 reisten rund 100.000 Gäste in mehr als 100Länder weltweit mit der Unternehmensgruppe Studiosus, zu der auch dieim günstigeren Rundreisesegment positionierte Veranstaltermarke MarcoPolo gehört. Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neuesRekordniveau von 261.887.000 Euro. Insgesamt hat dieUnternehmensgruppe Studiosus über 1000 Routen im Programm. AmFirmensitz in München sind derzeit 320 Mitarbeiter beschäftigt, davon26 Auszubildende. Zudem arbeitet Studiosus mit 570 Reiseleiternweltweit zusammen. Gegründet wurde das Familienunternehmen am 12.April 1954. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell