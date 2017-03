Reisepreisanalyse zu Ostern 2017: Teuerster Tag für Zugfahrten ist Gründonnerstag - Wer sparen will, reist am Ostersamstag (FOTO)

Berlin (ots) -An welchem Tag man in die Osterferien fährt, hat erheblichenEinfluss auf den Preis der Reise. Dies geht aus einer Analyse derVerkehrsmittelvergleichs- und Buchungsplattform fromAtoB hervor. FürGründonnerstag gibt es kaum noch günstige Zugtickets. An Ostersamstagreist man mit Abstand am preiswertesten.In zweieinhalb Wochen beginnen in den meisten Bundesländern dieOsterferien und Millionen von Deutschen reisen mit dem Zug in dieHeimat oder in den Urlaub. fromAtoB, der führende deutscheOnline-Vergleichsdienst für Züge, Flüge, Fernbusse undMitfahrgelegenheiten, hat dies zum Anlass genommen, das aktuelleAngebot an Zugtickets für die Ostertage zu analysieren. Dabei wurdendie Preise aller Zugverbindungen zwischen den fünf größten deutschenStädten im Zeitraum 7. April bis Ostersonntag (16. April) verglichen.Reisetag ist entscheidendDie Untersuchung der aktuell buchbaren Zugtickets für denOsterzeitraum zeigt, dass kaum noch günstige Angebote für denbeliebtesten Oster-Reisetag Gründonnerstag verfügbar sind - weder fürStrecken unter 250 km noch für Langstrecken über 250 km. VonKarfreitag bis Ostersonntag sieht dies deutlich anders aus. Diemeisten günstigen Tickets gibt es aktuell noch für Ostersamstag.Beispielsweise findet man für die Fahrt von Frankfurt nach München anOstersamstag in 89 Prozent aller Züge noch Tickets für unter 39 Euround kommt in 59 Prozent aller Züge für den selben Preis von Hamburgnach Frankfurt. Wer bereits in der Woche vor den Feiertagen verreisenmöchte, sollte am Dienstag vor Ostern in den Zug steigen.Früh buchen lohnt sichMehr als die Hälfte (56 Prozent) aller fromAtoB-Kunden, die imJahr 2016 ein Zugticket für das Osterwochenende gebucht haben, tatendies innerhalb der letzten 14 Tage vor Reiseantritt, sogar 40 Prozentin der letzten Woche. "Auf Basis unserer Analysen empfehlen wir allenReisenden, mit der Buchung von Zugtickets für Ostern 2017 nicht mehrzu warten", sagt fromAtoB-Geschäftsführer Gunnar Berning. "GünstigeTickets sind meist kontingentiert, d.h. es gibt für bestimmteStrecken nur eine begrenzte Anzahl davon. Daher sind beispielsweiseSparpreis- und Aktionsangebote der Deutschen Bahn jetzt schon fastvergriffen. Ähnliche Muster haben wir auch für Flug- undFernbusangebote im Osterzeitraum feststellen können."Geheimtipp 1.-Klasse-TicketsGenerell zeigt sich, dass für beliebte Tage und Strecken zum Teilauch preiswerte Tickets in der ersten Wagenklasse, beispielsweise für29 Euro auf Strecken unter 250 km oder für 39 Euro bei Verbindungenüber 250 km buchbar sind. "Es lohnt sich in jedem Fall, auch nachsolchen Angeboten Ausschau zu halten," so Berning. "Zusätzlich zumgrößeren Komfort sind hier weitere Serviceleistungen wie einekostenfreie Sitzplatzreservierung oder Tageszeitungen inklusive."MethodeIn die Analyse flossen Angebote für Zugverbindungen zwischen denfünf größten Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln,Frankfurt am Main) ein. Hierbei wurde tarif- und anbieterunabhängigausgewertet, für wie viele Verbindungen in der Zeit von Freitag, den07.04.2017 bis Ostersonntag, den 16.04.2017, Tickets bis 49 Euro proStrecke verfügbar waren (Stand: 21.03.2017).Zusätzlich wurden mehrere Tausend Online-Buchungen von Zugticketsüber fromAtoB für das Osterwochenende 2016 untersucht und analysiert,wie viele Tage vor Reiseantritt die Tickets gebucht worden waren.Über fromAtoBfromAtoB ist die führende Online-Vergleichs- und Buchungsplattformfür Züge, Flüge, Fernbusse und Mitfahrgelegenheiten in Deutschland.Anstatt als Nutzer die Verbindungen und Preise auf verschiedenenWebseiten mühsam zu vergleichen, übernimmt fromAtoB die Abfrage allerverfügbaren Verkehrsmittel in Echtzeit und bereitet dieseübersichtlich auf - sortiert nach Kriterien wie günstigster Preisoder kürzeste Reisedauer. Bei Bahn- und vielen Fernbusverbindungenkann der Kunde den Vorteil der direkten Buchung nutzen und seinTicket über die Website oder App von fromAtoB kaufen - einfach,schnell und kostenlos.Weitere Informationen:Jule EbbingfromAtoB-Reise-ExpertinTelefon: 030 60 98 98 502E-Mail: media@fromAtoB.comwww.fromAtoB.deOriginal-Content von: fromAtoB GmbH, übermittelt durch news aktuell