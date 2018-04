Reisende achten bei der Buchung von Urlaubsunterkünften verstärkt auf Umweltfreundlichkeit

Berlin (ots/PRNewswire) -Nachhaltigkeitsstudie von Booking.com zeigt Trends im Bereich desnachhaltigen ReisensAnlässlich des "Earth Day" am 22. April stellt Booking.com, dieweltweit führende Buchungsplattform für Unterkünfte aller Art, dieErgebnisse einer globalen Studie zum nachhaltigen Tourismus vor.Leicht abweichende Ergebnisse zwischen deutschen undinternationalen Reisenden87 Prozent der weltweit befragten Teilnehmer der Umfrage gaben an,dass sie dieses Jahr nachhaltiger reisen möchten. Von den deutschenReisenden führten im Vergleich 83 Prozent an, in 2018 auf die Umweltachten zu wollen. Beinahe jeder vierte von zehn (39 Prozent) setztdieses Vorhaben in die Tat um und bezieht den Aspekt Nachhaltigkeitbei der Buchung mit ein. Unter den deutschen Reisenden sind es 31Prozent.Allerdings gibt es Potential nach oben: International legen 48Prozent der Umfrageteilnehmer bei der Wahl des Transportmittelskeinen Wert auf den ökologischen Fußabdruck. Verglichen reisen 53Prozent der deutschen Befragten nie bis selten bewusst nachhaltig.Deutsche Reisende achten mehr auf Umweltfreundlichkeit bei derBuchung einer UnterkunftNachhaltiges Reisen beginnt für beinahe die Hälfte der deutschenReisenden (46 Prozent) mit der Wahl der Unterkunft. So wird unter"nachhaltigem Reisen" am häufigsten die Übernachtung in einerumweltfreundlichen Unterkunft verstanden. Etwas weniger als zweiDrittel (60 Prozent) der Reisenden gab an in Zukunft die Buchung vonumweltfreundlichen Unterkünften zu planen. Im vergangenen Jahr hattendies im Vergleich nur 57 Prozent der Deutschen angegeben. Paralleldazu nimmt der Anteil Reisender, die noch keine nachhaltigenÜbernachtungsmöglichkeiten in Erwägung ziehen ab (2018: 31 Prozent,2017: 45 Prozent, 2016: 46 Prozent).Die vollständige Pressemitteilung lesen Sie im Booking.comNewsroom: https://news.booking.com/deÜber Booking.com (https://www.booking.com/):Booking.com bietet Reisenden das weltweit größte Angebot aneinzigarten Unterkünften. Die Booking.com-Webseite und die Apps sindin 43 Sprachen verfügbar, bieten mehr als 27 Millionen gelisteteÜbernachtungsmöglichkeiten an mehr als 130.000 Reisezielen in 228Ländern und Regionen. Täglich werden mehr als 1,5 Millionen Buchungenauf unserer Plattform getätigt. Ob Geschäfts- oder Urlaubsreisen -Gäste können ihre ideale Unterkunft sofort, schnell und einfachbuchen, ohne Buchungsgebühren und mit Preisversprechen. Über unserenKundenservice können Gäste Booking.com rund um die Uhr, sieben Tagedie Woche erreichen und das in 43 Sprachen.Booking.com B.V., gegründet 1996, betreibt Booking.com(TM) und istTeil der Booking.com Holdings (NASDAQ: BKNG). Booking.com beschäftigtinzwischen mehr als 17.000 Angestellte in 198 Büros in 70 Ländernweltweit. Weitere Informationen finden Sie auf Facebook(https://www.facebook.com/pages/Bookingcom/117615518393985),Twitter(https://twitter.com/bookingcom), Google+(https://plus.google.com/+Bookingcom/posts) und Pinterest(https://www.pinterest.com/bookingdotcom/) oder unterhttp://www.booking.comPressekontakt:Booking.com-presse@ketchumpleon.comOriginal-Content von: Booking.com B.V., übermittelt durch news aktuell