Reisen und Jobben: Fachportal Auslandsjob.de für Praktika und andere Working Holidays (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) -Ein Auslandspraktikum bringt viele wertvolle Pluspunkte sowohl fürden Lebenslauf als auch für die persönlichen Kompetenzen.Auslandspraktikanten erhalten einen umfassenden Eindruck vomArbeitsleben im Ausland. Sie gewinnen Berufserfahrung und lernen dieUnternehmenskultur des Landes kennen. Sie knüpfen vieleinternationale Kontakte. Neben einem tiefen Einblick in die Kultureines anderen Landes schärfen sie ihre interkulturellen Kompetenzenund verbessern ihre Fremdsprachenkenntnisse, oft auch infachsprachlicher Hinsicht."Auslandspraktika sind sehr beliebt. Die meisten absolvieren sieentweder im Studium oder direkt nach dem Uni-Abschluss, um einenMeilenstein für ihre berufliche Zukunft zu setzen. Aber auch direktnach dem Abitur bieten Praktika im Ausland eine gute Möglichkeit,erste Berufserfahrung zu gewinnen", sagt Jane Jordan vom NetzwerkINITIATIVE Auslandszeit. Auf der unabhängigen Informationsplattformwww.auslandsjob.de - dem Portal zum Thema Working Holidays weltweitmit mehr als einer Million Besuchern pro Jahr - gibt es zahlreichenützliche Informationen, die man vor einem Auslandspraktikum wissensollte. Dazu zählen unter anderem Antworten auf Fragen, wieBerufsanfänger das passende selbstorganisierte Praktikum im Auslandfinden oder ob sie die Hilfe einer seriösen Vermittlungsorganisationin Anspruch nehmen sollen. "Angehende Praktikanten sollten sich auchim Klaren darüber sein, dass im Ausland oft unter dem Begriff"Praktikum" etwas Anderes als in Deutschland verstanden wird",erklärt Jane Jordan. So gibt es in einigen Ländern beispielsweisegesetzliche Regelungen, die ein Praktikum nur während derAusbildungs- oder Studienzeit erlauben.Wie finde ich das passende Praktikum? Welche Hilfen gibt es? Inwelchen Ländern sind Praktikanten gesucht? An wen wende ich mich, umeinen Praktikumsplatz zu finden? Das sind nur einige Fragen, auf diedas Portal auf www.auslandsjob.de/auslandspraktika.php hilfreicheAntworten und Tipps bietet. Denn im Prinzip ist ein Auslandspraktikumweltweit möglich. Mit einigem Aufwand und Geduld lassen sichAuslandspraktika in vielen Länder auch selbst organisieren. Bequemer,schneller und manchmal auch zielführender ist der Weg über eineVermittlungsorganisation. Private Vermittlungsagenturen sind nichtganz billig, nehmen aber dem künftigen Praktikanten vieleorganisatorische Aufgaben ab. Sie kümmern sich in der Regel um dieStellenvermittlung, um den korrekten Arbeitsvertrag, die Anreise undUnterkunft sowie um alle Formalitäten, wie beispielsweise das Visum,die benötigte Krankenversicherung und notwendige Bescheinigungen.Solche privaten Vermittlungsagenturen bieten ihren Kunden häufig auchSprachkurse im Zielland direkt vor Beginn des Praktikums an.Wie bei vielen anderen Auslandsaufenthalten auch stehen die USAund Großbritannien nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste jungerPraktikanten. Bei den USA ist zu beachten, dass die Visa-Situationschon seit längerer Zeit eine größere Hürde dargestellt. Unter denbeliebtesten Ländern für ein Auslandspraktikum folgen Spanien undviele lateinamerikanische Länder. Eine Reihe Anbieter vonAuslandspraktika haben mittlerweile auch Australien und diverse Zielein Asien im Programm. "Wer nicht dem Mainstream folgen mag, sollteein Auslandspraktikum in China, Japan, Ecuador oder Peru in Betrachtziehen", empfiehlt Jane Jordan als besonders spannende Ziele. DennExperten prognostizieren den Ausbau der Geschäftsbeziehungen sowohlzu den asiatischen als auch lateinamerikanischen Ländern. Junge Leuteauf Stellensuche, die praktische Arbeitserfahrung in einem dieserLänder nachweisen können, sind dann für deutsche exportorientierteFirmen besonders interessant.Neben einer Reihe von allgemeinen Informationen, was man für einAuslandspraktikum vorher wissen sollte, bietet das PortalAuslandsjob.de eine Fülle von konkreten Ratschlägen undEntscheidungshilfen zu vielen Ländern und auch Kontinenten. In derLänderübersicht finden Interessierte aktuelle Praktikumsangebote. DesWeiteren bietet das Portal Vorschläge über mögliche Einsatzbereicheund gibt Tipps, wo es auf der Welt auch bezahlte Praktika gibt,welche Fördermöglichkeiten bei unbezahlten Praktika bestehen undwelche Voraussetzungen Praktikanten mitbringen müssen. Aber auchAlternativen zu Praktika findet man bei den Experten für WorkingHolidays. Dazu zählen beispielsweise Freiwilligenarbeit im sozialenBereich, auf einer Farm oder Ranch, die im Rahmen einesVolunteering-Projektes oft als Praktikum angerechnet werden können.Hinzukommen viele weitere Möglichkeiten, einen Auslandsaufenthalt mitReisen und Jobben vor Ort als Working Holiday miteinander zuverbinden.Bei all diesen und anderen Fragen bietet das Online-Portalwww.auslandsjob.de Entscheidungshilfen und ein umfassendesInformations-Netzwerk rund um das Thema Auslandspraktika und Jobbenim Ausland.Kontakt: Jane Jordan, INITIATIVE auslandszeit, Berliner Str. 36,33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel.: 05242 405434 2, E-Mail:jordan@initiative-auslandszeit.de, www.initiative-auslandszeit.deDie INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigenInformationsportal-Netzwerken zum Thema Auslandsaufenthalt imdeutschsprachigen Internet. Gegründet von einer Gruppe vonEnthusiasten, die seit Jahren ein großes Interesse an denThemenbereichen Ausland, Bildung, Fremdsprachen, Reisen und Tourismusverbindet und die akribisch alle Entwicklungen in diesem Bereichverfolgen, ebnet die Initiative seit 2008 Menschen den Weg insAusland, indem sie verschiedenste Möglichkeiten aufzeigt. Insgesamtsind unter dem Dach der Initiative verschiedene Online-Fachportalevereint, die monatlich von über 500.000 Besuchern genutzt werden.Pressekontakt:Beatrix Polgar-Stüwe Redaktionsbüro Schillingsrotter Str. 7 50996Köln, Tel.: 0221 9352949, mail@polgar-stuewe.deOriginal-Content von: INITIATIVE auslandszeit, übermittelt durch news aktuell