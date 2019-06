Reisen ohne Cyber-Stress - Tipps für sicheres Surfen im Urlaub (AUDIO)

Bochum (ots) -Anmoderationsvorschlag: Eine Urlaubreise ohne Smartphone oderTablet? Für die meisten von uns ist das heutzutage undenkbar. KeinWunder, schließlich sind die elektronischen Helfer ja auch superpraktisch, um übers Internet mit der Heimat verbunden zu bleiben.Doch wo Erholung lockt, da lauern auch gefährliche Cyberkriminelle.Helke Michael verrät Ihnen, wie Sie Stress mit denen vermeidenkönnen.Sprecherin: Jeder Dritte geht laut einer aktuellen Umfrageinzwischen im Urlaub mit seinem mobilen Datenvolumen online, weildafür zumindest in der EU keine Roaming-Gebühren mehr anfallen.O-Ton 1 (Tim Berghoff, 18 Sek.): "Andererseits nutzen 40 Prozentder Urlauber ein öffentliches WLAN vor Ort, und das ist natürlichdeshalb ein Problem, weil Kriminelle sich hier gut einklinken und imungünstigsten Fall den kompletten Datenverkehr mitlesen können. Werdas verhindern möchte, der sollte also vor dem Urlaub schonentsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen."Sprecherin: Sagt G DATA-Sicherheitsexperte Tim Berghoff underklärt, welches Risiko man eingeht, wenn man auf Reisen ungeschütztim Internet surft:O-Ton 2 (Tim Berghoff, 24 Sek.): "Kriminelle machen einfach keineFerien. Die sind gerade in der Hauptreisezeit besonders aktiv undnutzen eigentlich jede Gelegenheit, die sich bietet, um an unseregespeicherten Daten ranzukommen. Und wenn sie die erst mal haben,dann werden die Daten auch sofort gewinnbringend in denentsprechenden Untergrund-Märkten weiterverkauft. Und die Opferwundern sich dann hinterher, wenn sie Rechnungen bekommen für Sachen,die sie überhaupt nicht bestellt haben - oder wenn das Bankkontoplötzlich leergeräumt ist."Sprecherin: Genau davor kann man sich aber relativ einfachschützen, indem man folgende Tipps beherzigt:O-Ton 3 (Tim Berghoff, 27 Sek.): "Verzichten Sie im Urlaub aufsOnline-Banking. Geben Sie an einem öffentlichen Rechner keinepersönlichen Daten ein und schalten Sie das Bluetooth und das WLANab, wenn Sie es gerade nicht brauchen. Auf jeden Fall sollte jederauf seinem Gerät immer eine aktuelle Security Software installierthaben, wie zum Beispiel die G DATA Mobile Internet Security. Undnutzen Sie ein virtuelles privates Netzwerk, kurz VPN, wenn Sie malin einem öffentlichen WLAN unterwegs sind. Wie man das einrichtet,erfahren Sie im G DATA Ratgeber."Sprecherin: Außerdem empfiehlt es sich, vor dem Urlaub dasBetriebssystem und alle Apps auf seinem Mobilgerät upzudaten, umeventuelle Sicherheitslücken zu schließen.O-Ton 4 (Tim Berghoff, 8 Sek.): Das macht laut unserer Umfrageallerdings nur jeder Fünfte - und die, die das nicht machen - mussman leider so sagen - gehen damit ein sehr hohes Risiko ein."Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie auch immer mit Smartphone oderTablet verreisen und noch mal in Ruhe alle Sicherheitsvorkehrungennachlesen wollen: Die finden Sie im Netz unterhttps://GDATA.de/tipps-tricks/sicher-im-urlaub.Pressekontakt:Kathrin Beckert-PlewkaTel.:0234/9762-507Mail:kathrin.beckert@gdata.deOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell