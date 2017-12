Reisen in ferne Welten: Zum Jahresbeginn zeigt 3sat sechs neue Folgen der Reihe (FOTO)

Mainz (ots) -ab Montag, 1. Januar 2018, 18.15 Uhr, 3satErstausstrahlungen3sat startet am Montag, 1. Januar 2018, die sechsteilige Reihe:"Reisen in ferne Welten". Die erste Reise geht am Neujahrstag nach"Neukaledonien - Unbekanntes Südseeparadies". Die 45-minütigenReisedokumentationen entführen täglich ab 18.15 Uhr in asiatischeMegacitys wie Tokio und Singapur, aber auch zu endlosen weißenLandschaften in Alaska und Kanada, sowie in ferne Welten mitten inEuropa.Türkisblaues Wasser, puderzuckerweiße Strände und die größteLagune der Welt, umgeben von einem Korallenriff mit 1600 KilometernLänge: Das ist Neukaledonien. Am Montag, 1. Januar 2018, um 18.15 Uhrstellt 3sat in der ersten der sechs neuen Folgen der Reihe "Reisen inferne Welten" das Südseeparadies vor, das einst schon den Maler PaulGauguin bezauberte.Am Dienstag, 2. Januar 2018, 18.15 Uhr, besucht "Reisen in ferneWelten: Singapur", den kleinsten Staat Südostasiens. Der Stadt- undInselstaat hat keine Bodenschätze, freut sich dennoch über einWirtschaftswunder und gehört dank seiner Stellung als Finanzzentrumzu den reichsten Ländern der Welt.Am Mittwoch, 3. Januar 2018, 18.15 Uhr, geht es in "Reisen inferne Welten: Åland - Schweden im finnischen Schärengarten" in einevöllig konträre Gegend: In der autonomen Region Finnlands mitSchwedisch als einziger Amtssprache leben knapp 30.000 Menschen,verteilt auf 16 Inseln im weiten Schärengarten zwischen Finnland undSchweden.Noch heute ist der Alaska Highway die einzige Straßenverbindung inden US-amerikanischen Bundesstaat Alaska: eine 2400 Kilometer langePiste entlang von Sümpfen und Bergketten durch Nordamerika. AmDonnerstag, 4. Januar 2018, 18.15 Uhr, begibt sich "Reisen in ferneWelten: Alaska Highway - Pionierroute in die Wildnis" auf eineeinzigartige Fernstraße.Nach "Kanada - Auf Eisstraßen zum Polarmeer" führt am Freitag, 5.Januar 2018, um 18.15 Uhr die fünfte Folge von "Reisen in ferneWelten". Im hohen Norden Kanadas werden jeden Winter Fahrbahnen aufgefrorenen Flüssen und Seen angelegt. Diese Eis-Highways verbindenüber Hunderte Kilometer abgelegene Dörfer mit der Außenwelt.Tokio ist eine Stadt der Gegensätze: Automatenstraßen undRobotercafés sind nur die eine Seite. Die vielen gepflegten Parksgeben den Tokiotern die Möglichkeit, sich von einer ÜberdosisGroßstadt zu erholen. Am Samstag, 6. Januar 2018, präsentiert um18.15 Uhr die sechste Folge "Reisen in ferne Welten: Tokio - JapansMega-Metropole" schöne und unbekannte Ecken der Megacity.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deDie Folgen "Neukaledonien - Unbekanntes Südseeparadies", "Åland -Schweden im finnischen Schärengarten" und "Tokio - JapansMega-Metropole" als Video-Streams: http://ly.zdf.de/VNRfD/Fotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, undhttps://presseportal.zdf.de/presse/reiseninfernewelten3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell