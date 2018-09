Reisen in die Westtürkei: Pergamon erhält neues Architekturhighlight

München (ots) - Die Welterbestätte Pergamon in der Westtürkei istkünftig um ein Highlight reicher: Nach fünfjähriger Rekonstruktiondurch das Deutsche Archäologische Institut (DAI) wird die antikeSäulenstellung im Gymnasion von Pergamon am 11. September 2018anlässlich des 140. Grabungsjubiläums feierlich eröffnet. NebenVertretern des DAI und des türkischen Tourismusministeriums nehmender deutsche Generalkonsul in Izmir, Dr. Rainer Lassig, sowie derGeschäftsführende Vorstand der Studiosus Foundation e. V., RuthHopfer-Kubsch, an den Feierlichkeiten teil. Der gemeinnützige Vereinhat die Arbeiten des DAI in den vergangenen fünf Jahren mit einemGesamtbetrag von 100.000 Euro unterstützt und damit unter anderem dieGehälter von einheimischen Steinmetzen gesichert. Bereits zuvor hattesich die Studiosus Foundation e. V. in Pergamon erfolgreich engagiertund beispielsweise zum Erhalt und zur Musealisierung der Roten Hallebeigetragen. Besucht werden kann Pergamon im Rahmen von Türkeireisendes Reiseveranstalters Studiosus, dem Hauptförderer der StudiosusFoundation e. V.Die drei Geländeterrassen des Gymnasions unterhalb der Akropolisprägten einst das Bild des Stadtbergs von Pergamon. Das Herzstück derAnlage war die obere Terrasse mit einer gewaltigen Palästra mitumgebenden Säulenstellungen und den angrenzenden Räumlichkeiten, dievon der pergamischen Jugend des 2. Jhs. v. bis 3. Jhs. n. Chr.genutzt wurden. Die Fördermaßnahme der Studiosus Foundation e.V.konzentrierte sich auf eine Ecke der römischen Säulenstellung mitseltener herzförmiger Eckstütze, mehreren gut erhaltenen Kapitellenund weiteren Originalteilen der Säulen und Gebälke. DieRekonstruktion, die nach archäologischen, denkmalpflegerischen unddidaktischen Kriterien entwickelt wurde, vereint die erhaltenenOriginale mit handwerklich anspruchsvollen Ergänzungen in demgleichen Marmor, der schon in der Antike Verwendung fand. Zugleichwurde ein daneben liegender, gut erhaltener Waschraum des 2. Jhs. v.Chr. konserviert. Dadurch können sich Besucher die antikeWirklichkeit jetzt viel besser vorstellen. Auch das bisher wenig vonReisenden besuchte Bergama am Rande des Burgbergs soll davonprofitieren, da das touristische Besucherkonzept Pergamons künftigden Besuch des Gymnasions beinhalten und entlang der Palästra bis hinzur bereits rekonstruierten Roten Halle und zur osmanischenInnenstadt führen wird.Über Studiosus und die Studiosus Foundation e. V.Die Studiosus Foundation e. V. wurde am 1. Februar 2005 vonTouristikern des Reiseveranstalters Studiosus gegründet. Den Anstoßdazu gab der Tsunami in Südostasien Ende Dezember 2004 und die damitverbundene langfristige Wiederaufbauhilfe. Das Engagement desReiseveranstalters Studiosus für einen sozial- undumweltverträglichen Tourismus begann bereits in den 1990er Jahren.Seit der Gründung der Studiosus Foundation e. V. erfolgt dieProjektförderung über den als gemeinnützig anerkannten Verein. Dieserunterstützt weltweit Projekte zur Verbesserung der Lebensverhältnissein Entwicklungsländern, zum Schutz der Natur und zum Erhalt deskulturellen Erbes. Die Studiosus Foundation e. V. ist Träger des DZISpenden-Siegels. Mehr Informationen im Internet aufwww.studiosus-foundation.orgNachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist mit 275.650.000 Euro Umsatz und 103.550 Teilnehmernim Jahr 2017 der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Die hoheQualität der Programme, hervorragende Reiseleiter und ständigeInnovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualitätund Innovation sind Sicherheit auf Reisen und derNachhaltigkeitsgedanke wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie."Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verantwortung" - so lautetbeispielsweise eines der fünf übergeordneten Unternehmensziele.Darunter versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremderLänder und Kulturen in einer nachhaltigen, das heißt in einerökologisch vertretbaren, sozial verantwortlichen und ökonomischsinnvollen Form zu ermöglichen. Am Firmensitz in München sind derzeit335 Mitarbeiter beschäftigt, davon 24 Auszubildende. Zudem arbeitetStudiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde dasFamilienunternehmen am 12. April 1954.Internet: www.studiosus.com undwww.studiosus.com/Ueber-Studiosus/NachhaltigkeitPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell