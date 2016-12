Reisen, Leben und Lernen in der Ferne: Neues Versicherungsprodukt für Weltenbummler

Bonn (ots) - Die Zurich Gruppe Deutschland hat einenReiseversicherungsschutz speziell für junge Menschen entwickelt, dieeinen Auslandsaufenthalt planen. Mit dem neuen Produkt werden vorallem Kunden im Alter von 20-35 Jahren angesprochen."Junge Menschen, die sogenannte Generation Y ist weltoffen undmobil. Auslandssemester, Work & Travel, Au Pair - dies sind Themen,die diese Generation beschäftigen. Und wir haben ein Produktentwickelt, das dafür sorgt, dass diese Auslandsaufenthalteunkompliziert abgesichert und unbeschwert genossen werden können", soAnnika Kristina Bäcker, Leiterin des Zurich Teams 'Generation Y', dasden neuen Reiseversicherungsschutz entwickelt hat.Reiseversicherung für WeltentdeckerDer modulare Reiseversicherungsschutz kann online abgeschlossenund individuell an den Bedarf des Kunden, sprich Länge und Zweck desAuslandsaufenthaltes, angepasst werden. Der Kunde kann dabei zwischenfünf Bausteinen (Reisekranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Gepäck- undReiserücktrittsversicherung) wählen. Neben der gebotenen Flexibilitätsoll vor allem die persönliche Anrede in der Du-Form die gewünschteZielgruppe im Alter von 20-35 Jahren erreichen. Die Module können absofort online aufhttps://www.zurich.de/de-de/landing-pages/reisepaket abgeschlossenwerden.Design Thinking als Antwort auf InsurtechsZurich setzt seit diesem Jahr gezielt Design Thinking und agileArbeitsmethoden bei der Produktentwicklung ein. In sechs sogenanntenChampion Teams werden Produkte für bestimmte Zielgruppenkundenorientierter und deutlich schneller als bisher konzipiert. Sodauerte die Entwicklung des Reiseversicherungsschutzes von der erstenIdee bis zur Marktreife nur zwei Monate.Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigenZurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2015) von über 6,9Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 47 Milliarden EUR undrund 5.200 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungenim Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Siebietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen,Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. IndividuelleKundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an ersterStelle.Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comwww.zurich.dewww.zurich-blog.detwitter @zurich_deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell