Reisen mit dem Hund / Damit lästige Parasiten den Urlaubsspaß nicht vermiesen, sind Vorsorgemaßnahmen unerlässlich (FOTO)

Bonn (ots) -Flöhe, Zecken und Mücken übertragen gefährliche Infektionserreger.Besonders verbreitet sind sogenannte Reise-Erkrankungen in Süd- undSüdosteuropa anzutreffen. Mit geeigneten Schutz- undVorbeugemaßnahmen lässt sich das Erkrankungsrisiko verringern.Auto-Check gemacht, Ausweispapiere gültig, Hotel gebucht - nunsteht dem Start in den Urlaub nichts mehr im Wege. Es sei denn, mannimmt seinen Hund mit auf die Reise. Dann fehlt auf dieser kleinenCheckliste noch ein wichtiger Punkt. Dies vor allem, wenn manbeliebte Ziele im südlichen Europa "mit Mittelmeerblick" ansteuernwill. Dort warten nicht nur viel Sonne und traumhafte Strände,sondern auch unangenehme Krabbeltiere, die dem vierbeinigenFamilienmitglied gefährlich werden können. Flöhe, Zecken, vor allemaber auch Mücken übertragen in bestimmten Risikogebieten häufigInfektionserreger, die dann zunächst unerkannt, die Heimreise mitantreten.Eine besondere Gefahr geht von Stechmücken aus. Gerade inMittelmeerländern oder südosteuropäischen Ländern können diese Herz-und Hautwürmer übertragen. Die sehr kleinen Sand- bzw.Schmetterlingsmücken übertragen die Erreger der Leishmaniose. DieseErkrankung verläuft in einigen Fällen besonders schwerwiegend und dieInfektion bleibt lebenslang bestehen. Innere Organe, vor allem dieNieren, oder die Haut können betroffen sein. Die Leishmaniose wirdals die bedeutendste Reisekrankheit eingestuft.Zecken sind potenzielle Überträger von Erregern, die Infektionenwie die Ehrlichiose, Babesiose, Hepatozoonose, Anaplasmose oder dieBorreliose, auslösen. Und Flöhe können Krankheiten wie denGurkenkernbandwurm übertragen.Die genannten Parasiten sind in den Risikogebieten nahezuganzjährig aktiv. Deshalb gehört ein vorbeugender Floh- undZeckenschutz zwingend zu den Vorbereitungen bei Reisen mit dem Hund.Das ist auch im Heimatland durchaus empfehlenswert, denn auch hierkönnen verschiedene Erreger durch Zecken und Flöhe übertragen werden.Ein Mückenschutz dagegen wird hierzulande noch nicht so häufigangewendet. Er sollte einige Tage vor Reiseantritt beginnen.Kombinationspräparate, die vor verschiedenen Parasiten gleichzeitigschützen, stehen zur Verfügung. Der Tierarzt kann ein geeignetesMittel empfehlen. Seit einigen Jahren gibt es einenLeishmaniose-Impfstoff. Hierfür müssen Tierhalter etwas mehr Zeiteinplanen, denn vor der ersten Impfung ist ein Leishmaniose-Testerforderlich. Einschränkend gilt, dass die Impfung aber lediglich vorden Erkrankungserscheinungen schützt, die Infektion verhindern kannsie nicht. Auch für geimpfte Tiere bleibt der Mückenschutz deshalbwichtig.Übrigens: Auch wer die Ferien mit seinem Tier in Deutschlandverbringt, sollte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Im Zugedes Klimawandels, der Tierimporte und des zunehmenden Reiseverkehrsmit Tieren haben sich einige ursprünglich hier nicht-heimischeParasiten auf den Weg gemacht und sind inzwischen auch in Deutschlandanzutreffen.Einen hilfreichen Online-Service stellt das European ScientificCounsel Companion Animal Parasites (ESCCAP) mit dem kostenlosenReisetest unter https://www.esccap.de/parasiten/reisetest/ zurVerfügung. Hier kann man interaktiv genaue Informationen in deutscherSprache zu jedem europäischen Urlaubsland abrufen.Weitere Hintergrundinformationen finden Sie hier:http://ots.de/lrW29OPressekontakt:Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Schwertberger Str. 14,53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell