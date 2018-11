"Reisen mit Gaudi"- Ausstellung wird im Rahmen der Chengdu Creativity & Design Week eröffnet - Gaudi-Erlebnishotel in Chengdu, China geplant

Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Besonders hervorgehoben werden die europäischen kreativenDesign-Unternehmen. Eine Ausstellung zu Antoni Gaudi, demweltberühmten spanischen Architekten, zeigt sein Verständnis dernatürlichen Architektur und gibt Referenzen und Inspirationen zuBauvorhaben in Chengdu, einer weltbekannten Kulturstadt.Die "Reisen mit Gaudi"-Ausstellung umfasst fünf Segmente: "ÜberGaudi", "Gaudis Inspiration", "Reisen mit Gaudi", "Aufgeklärt durchGaudi" und "Gaudis Einfluss auf die moderne Architektur". Es werdenmehr als 100 Werke von Gaudi gezeigt - frühe Drucke, Modelle,Fotografien, Skulpturen, ein digitales Museum der SagradaFamilia-Kathedrale sowie andere Werke. Außerdem wird eineVR-Ausstellung der architektonischen Bilder von Gaudi zur Interaktionzwischen dem Publikum und Gaudis Architektur in Zeit und Raumgenutzt.Für dieses Ereignis werden ein Verwandter von Gaudi, Bildhauer undSchmuckdesigner JOAN SERRAMIA, der Kurator des Pfarrmuseums vonBarcelona, Museumswissenschaftler und Historiker PERE JORDIFIGUEROLA, Gaudis leitender Architekt XAVIER NIETO sowie andere diegastgebende Stadt besuchen, um ein Gaudi-Erlebnishotel in Chengdu zuplanen, einem der bekanntesten Touristenorte Chinas.Seit der ersten Kooperation mit dieser Veranstaltung im Jahr 2016hat der iF Design-Preis die neuesten internationalen preisgekröntenWerke und damit die neuesten internationalen Design-Trends hierhergebracht. Dieses Jahr werden etwa 150 Werke (darunter 3 GoldAward-Werke von 2018) aus 13 Ländern zum ersten Mal in China gezeigt.Das Publikum kann diese möglicherweise sogar zu sich nach Hausebringen, um ein besseres Leben mit besserem Design zu erfahren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/781037/Chengdu_Creativity_and_Design_Week.jpgPressekontakt:Hongyu Yang+86-28-8627-9347782510441@qq.comOriginal-Content von: Chengdu Creativity & Design Week Committee, übermittelt durch news aktuell