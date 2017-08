Reisemobilbranche im Fokus / Connectivity als entscheidender Wertschöpfungsfaktor (FOTO)

Bad Waldsee (ots) -Der Markt für Reisemobile und Caravans in Europa boomt: Bis 2025ist mit einem Gesamtabsatz von 200.000 Einheiten zu rechnen. Nebensteigenden Absatzzahlen verdreifacht sich das Umsatzvolumen imBereich der Fahrzeug-Konnektivität von aktuell rund 100 Mio. Euro aufknapp 300. Mio. Euro, so die Ergebnisse einer aktuellen, europaweitenMarktuntersuchung der Hymer GmbH & Co. KG und des Center ofAutomotive Management im Rahmen des Erwin Hymer GroupResearch-Programms. Eine Befragung von Reisemobilisten undpotentiellen Konsumenten ergab außerdem, dass großes Interessegegenüber Bedienkonzepten und Fahrerassistenzsystemen besteht und siedafür sowohl Einmalzahlungen als auch monatliche Gebühren in Kaufnehmen würden.Die Hymer GmbH & Co. KG, Europas führender Hersteller imPremium-Segment, sieht in Connectivity-Funktionen und -Services eingroßes Wertschöpfungspotential für die Zukunft und setzt aufkundenorientierte Konnektivitätslösungen. So hat das Unternehmen inZusammenarbeit mit dem Center of Automotive Management eineMarktuntersuchung durchgeführt, die sowohl entscheidende Trends alsauch die Interessen der Konsumenten erforscht. Im Zentrum derAnalysen standen die drei wichtigsten Connectivity-Technologiefelder"Interface und Vernetzung", "Fahreras-sistenzsysteme und AutonomesFahren" sowie unterschiedliche Mobilitätsdienstleistungen. DieErgebnisse aller untersuchten Segmente zeigen: "Das Geschäftsmodellwird sich in den nächsten zehn Jahren signifikant verändern. So wirdder Verkauf von Softwarekomponenten und vernetzten(Mobilitäts-)Dienstleistungen an Bedeutung gewinnen und ihren Anteilan der Wertschöpfung steigern", erklärt Dr. Prof. Ste-fan Bratzel,Direktor des CAM, unter dessen Leitung die Studie stand. "UmfassendeKenntnisse über die Kunden, entsprechende Schnittstellen undvernetzte Mehrwertdienste für ein umfassendes Kundenerlebnis sind diezentralen Erfolgsfaktoren der Zukunft", so Prof. Bratzel weiter.Wachstumspotentiale im europäischen Markt für ReisemobileIm Zuge der Marktuntersuchung werden die größten Marktanteile inden Connectivity-Zukunftsfeldern für den Bereich "Interface undVernetzung" prognostiziert - etwa durch Navigationssysteme mitOnlineanbindung, mobile Bedienfunktionen per Smartphone, Sprach- undGestensteuerung sowie Entertainment-Angebote.Das Umsatzvolumen soll in diesem Bereich von aktuell 80 Mio. auf210 Mio. Euro in 2025 steigen. Die Bestellrate vonVernetzungsfunktionen wird sich nach Einschätzung der Experten desCAM entsprechend von aktuell 30 Prozent auf mindestens 50 Prozent in2025 erhöhen.Besonders zuwachsstark ist außerdem das Segment derFahrerassistenzsysteme: hier versechsfacht sich der Umsatz von heute8 Mio. auf 48. Mio. Euro in 2025. Darüber hinaus gewinnenMobilitätsdienstleistungen zur Reiseplanung und -durchführung sowiefür Vermietungs- und Sharing-Optionen an Bedeutung. Entfallen daraufheute 14 Mio. Euro, sollen es in acht Jahren bereits über 40 Mio.Euro sein.Konsumenten aufgeschlossen gegenüber neuen BedienkonzeptenEine Konsumentenbefragung, durchgeführt vom renommiertenMarktforschungsinstitut YouGov, im Rahmen der Marktuntersuchung zeigteine große Aufgeschlossenheit von Reisemobilisten und Interessentengegenüber Connectivity-Funktionen und neuen Dienstleistungen, vorallem hinsichtlich unterschiedlicher Bedienkonzepte. Als echtenMehrwert sehen die 350 Befragten zum einen solche Bedienfunktionen,die über Komfort mit hohem Nutzwert verfügen. Dazu zählt die mobileSteuerung von Standardfunktionen, die 81% der Befragten für wichtigbis sehr wichtig erachten, ebenso wie der Internetzugang imReisemobil (77%), die automatisierte Übertragung der Route auf dasNavigationssystem (68%), eine Campingplatz-Datenbank mitBuchungsoption (65%) oder die Fernsteuerung von Fahrzeugfunktionen,wie Verriegelung, Klima oder Licht (59%). Auch das Auslesen vonFahrzeuginformation über ein mobiles Endgerät wird von 59% fürmindestens wichtig erachtet.In puncto Sicherheit ist für die Konsumenten der Empfang einesAlarms bei Gasaustritt auf dem Smartphone entscheidend (88%),außerdem die Fahrzeugortung per GPS (74%) sowie für 72% die mobileSteuerung der Alarmanlage und die mobile Ent-/Verriegelung desFahrzeugs (65%).Hohe Zustimmungswerte haben im Technologiefeld"Fahrerassistenzsysteme und Autonomes Fahren" Sicherheitsaspekte inallen Bereichen des Reisemobils. Hierzu zählen Rückfahr- undRundum-Kamerasysteme (87%), Stauwarnung in Echtzeit (84%),Spurwechsel- und -halteassistenten (75%), der Einsatz eines adaptivenTempomats (71%) oder eines Highway-Piloten (53%). Komfortangebote wieein Touchscreen als Kommandozentrale oder Sprachsteuerung sind fürrund 50% der Befragten von Bedeutung.Zahlungsbereitschaft der Kunden für ZusatzangeboteEinen Teil der Vernetzungsfunktionen und -services erwarten Kundenals Teil der Serienausstattung. Rund ein Drittel wäre sogar bereit,dafür monatlich zu bezahlen. Für ein sicherheitsorientiertesFahrassistenzpaket mit Spurhalte- und Spurwechselassistent reicht dieZahlungsbereitschaft der Befragten bei einer einmaligen Investitionvon 500 (67%) bis zu 1.500 Euro (23%). Für einen "Highway-Piloten"würden 31% sogar 2.000 Euro ausgeben."Wir bei HYMER haben das Potenzial erkannt und sind uns dersteigenden Nachfrage auf Kundenseite bewusst. So arbeiten wir seiteinigen Jahren an der Entwicklung von unterschiedlichenKonnektivitätsfunktionen. Auf dem diesjährigen Caravan Salon inDüsseldorf präsentieren wir in einem Innovation Lab außerdeminnovative Ansätze zur Fahrzeugvernetzung und -steuerung", soBernhard Kibler, Geschäftsführer von HYMER.Über die MarktuntersuchungGemeinsam mit dem Center of Automotive Management hat die HymerGmbH & Co. KG eine dreistufige Marktuntersuchung durchgeführt. Imersten Schritt ging es in einem Experten-Workshop um die Formulierungder Ziele und Untersuchungsfragen. Im zweiten Schritt wurden dieConnected Car Trends analysiert und entsprechende Ableitungen für denReisemobilmarkt getroffen. Die Datengrundlage bildeten dieInnovationsdatenbank des CAM, die die aktuellen Neuerungen derAutomobilhersteller erfasst, einschlägige Connected Car Studien sowieTiefen-Interviews mit ausgewählten Anwendern. Im dritten Schritt fandeine Befragung von Reisemobilkunden und -interessenten statt.Über HYMERSeit seiner Gründung 1957 ist HYMER der Inbegriff von PremiumReisemobilen und -Caravans "made in Germany". Das Unternehmenzeichnet sich nicht nur durch seine lange Tradition und die großeLeidenschaft für das mobile Reisen aus, sondern ist dank höchsterQualität und kontinuierlicher Pionierarbeit europäischer Marktführerim Premiumsegment. Die Hymer GmbH & Co. KG vertreibt ihre Produkteunter den vier Marken HYMER Reisemobile, ERIBA Caravans, HYMERCARCamper Vans sowie HYMER Original Teile & Zubehör. Insgesamtbeschäftigt das Unternehmen rund 1.300 Mitarbeiter am Standort BadWaldsee. Die Hymer GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der Erwin HymerGroup.Über die Erwin Hymer GroupDie Erwin Hymer Group vereint die führenden Hersteller vonReisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- undFinanzierungsservices unter einem Dach. Mit einem Umsatz von 2,1 Mrd.Euro verkauft die Gruppe im Geschäftsjahr 2016/17 rund 55.000Freizeitfahrzeuge und beschäftigt weltweit mehr als 6.000Mitarbeiter. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- undCaravanmarken Buccaneer, Bürstner, Carado, Compass, Dethleffs,Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC,Roadtrek, Sunlight und Xplore, Europas größte ReisemobilvermietungMcRent, die Reisemobilvermietungen Best Time RV und rent easy, derFahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera, derZeltcaravan-Hersteller 3DOG camping sowie das Reiseportal freeontour.Pressekontakt:HYMER Presse-TeamLoeschHundLiepold KommunikationTel.: +49(0)89 720 187 291E-Mail: hymer@lhlk.deOriginal-Content von: Hymer GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell