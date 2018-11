Reiselust in Deutschland ungebrochen - Starke neun Monate im Inlandstourismus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus hält unvermindert Kurs auf ein weiteres Rekordjahr.



Im September stiegen die Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland gegenüber dem Vorjahresmonat um 3 Prozent auf 47,3 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Dabei erhöhte sich die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 3 Prozent auf 8,3 Millionen. Bei Inlandsreisenden gab es ein Plus von ebenfalls 3 Prozent auf 39,0 Millionen. In den ersten neun Monaten stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf 373,1 Millionen.

Dank der guten Konjunktur und der ungebrochenen Reiselust der Menschen im In- und Ausland erwartet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) 2018 das neunte Rekordjahr bei den Übernachtungszahlen in Folge. Das Wiesbadener Bundesamt erfasst in seinen Zahlen Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten./mar/DP/jha